Le notizie di oggi: sfidando il mandato di arresto della Cpi, Putin in visita in Mongolia per rafforzare i rapporti economici e industriali. Uno scuolabus si è schiantato su un gruppo di genitori e bambini all’esterno di una scuola nello Shandong, 11 i morti. Esplosione alla periferia sud-ovest di Kabul, sei morti e 13 feriti. Inondazioni e smottamenti causate dal tifone Yagi hanno ucciso 13 persone nelle Filippine.

IRAN

Almeno 93 persone sono state uccise per esecuzione capitale in Iran ad agosto, portando il numero delle persone finite fra le mani del boia nel 2024 a oltre 400. È l’allarme lanciato ieri dall’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Unhchr), che riferisce di un numero superiore al doppio rispetto al precedente mese di luglio e si appella alle autorità di Teheran perché interrompano “immediatamente” le esecuzioni.

MONGOLIA - RUSSIA

A dispetto del mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) di cui la Mongolia è Paese membro, Vladimir Putin è giunto nella notte in visita a Ulaanbaatar. Oggi il leader del Cremlino ha incontrato l’omologo Ukhnaagiin Khurelsukh, ricevendo una calorosa accoglienza e il picchetto d’onore. Un viaggio considerato anche una “sfida” contro la Cpi, Kiev, l’Occidente e i gruppi pro-diritti che ne chiedono la detenzione. Al centro dell’incontro progetti economici e industriali.

CINA

Uno scuolabus si è schiantato questa mattina sulla folla all’esterno di una scuola media a Tai'an, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, uccidendo 11 persone fra genitori e studenti, un’altra è in condizioni “critiche” e almeno 12 sono i feriti non gravi. Il conducente avrebbe “perso il controllo” del veicolo, che ha investito quanti si trovavano sul ciglio della strada.

AFGHANISTAN

Una potente esplosione ha colpito l’area sud-occidentale di Darul Aman, a Kabul, nel pomeriggio di ieri, causando la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 13 secondo quanto riferisce il ministero degli Interni rilanciando fonti della polizia. Il portavoce talebano Abdul Mateen Qaniee ha detto che “i dettagli” dell’incidente “saranno condivisi in un secondo momento”. Ignoti gli autori.

FILIPPINE

Inondazioni e smottamenti hanno ucciso 13 persone, in concomitanza con il passaggio della tempesta tropicale Yagi (Enteng), con le sue forti piogge che hanno colpito Manila e le province circostanti.e ora sono diretti in Cina. In una comunità collinare ad Antipolo, a est della capitale, tre persone sono state uccise, tra cui due scolari e una donna incinta di 27 anni, travolti da una frana.

KAZAKHSTAN

Il presidente del Kazakhstan, Kasym-Žomart Tokaev, ha annunciato in un messaggio alla nazione che il referendum sulla costruzione di una nuova centrale nucleare si terrà il 6 ottobre. Il capo dello Stato ha poi ricordato che “il Paese ha un bisogno estremo di fonti di energia efficaci ed ecologicamente sostenibili”, e il dibattito in merito è “il segno di uno Stato in ascolto”.

AZERBAIGIAN

Il partito del presidente Ilham Aliev “Nuovo Azerbaigian” ha ottenuto 68 su 125 seggi parlamentari alle elezioni anticipate del primo settembre e altri 44 seggi sono stati conquistati da candidati favorevoli alla maggioranza. I restanti 12 saranno rappresentati dai partiti minori, che sostengono sempre il presidente. Solo un seggio all’opposizione: Erkin Gadirli di “Alternativa repubblicana”.