Le notizie di oggi: il vicepresidente cinese Han Zheng a Washington per l'insediamento di Trump. Centinaia di sostenitori del presidente coreano Yoon, in carcere per insurrezione, hanno assaltato il tribunale. Delhi autorizza per il 2025 l’esportazione di un milione di tonnellate di zucchero. L’Asean esclude i generali birmani dai vertici; i caccia della giunta uccidono 28 persone nello Stato Rakhine.

SIRIA

Quasi 200.000 rifugiati siriani sono rimpatriati dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, come emerge dai dati forniti dall’Alto commissario Onu Filippo Grandi alla vigilia di una visita nella regione. Tra l’8 dicembre e il 16 gennaio circa 195.200 siriani hanno fatto ritorno a casa. Il dato complessivo dei rientri relativo al 2024 è di circa mezzo milione, molti dei quali erano ritornati dal Libano per sfuggire alla guerra di Israele a Hezbollah.

STATI UNITI-CINA

Sarà il vicepresidente Han Zheng a rappresentare oggi la Cina all'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti: si tratta della prima volta che un alto dirigente cinese assisterà al giuramento di un presidente americano; nelle circostanze precenti era stato sempre l'ambasciatore a Washington. Trump aveva invitato, tra gli altri leader, il presidente Xi Jinping con cui ha avuto una cordiale telefonata venerdì, alla vigilia dell'insediamento durante la quale si è parlato anche del bando contro Tik Tok, che Trump ha promesso di congelare. I rapporti tra Washington e Pechino si annunciano come uno dei temi cruciali della presidenza Trump dopo le minacce di escalation nella guerra commerciale annunciate in campagna elettorale.

INDIA

Delhi - secondo Paese produttore al mondo - autorizza per il 2025 l’esportazione di un milione di tonnellate di zucchero, con l’obiettivo di aiutare le aziende del settore a smaltire le scorte in eccesso e contribuire a sostenere sul prezzi del mercato interno. Maharashtra, Karnataka e Uttar Pradesh rappresentano oltre l’80% della produzione totale di zucchero del Paese.

COREA DEL SUD

Centinaia di sostenitori del presidente sud-coreano Yoon Suk Yeol, in carcere con l’accusa di insurrezione per la dichiarazione della legge marziale nel dicembre scorso, hanno assaltato ieri un edificio del tribunale dopo che i giudici hanno esteso il periodo di detenzione. Poco dopo la decisione, i sostenitori hanno invaso l’edificio travolgendo la polizia in assetto antisommossa.

MYANMAR - ASEAN

La priorità è la pace, non le elezioni. È il monito lanciato dall’Asean, l’Associazione che riunisce 10 nazioni del Sud-est asiatico, ai rappresentanti della giunta militare del Myanmar che vuole tenere il voto in un quadro di guerra civile in progressiva escalation. Confermata anche la decisione di escludere i generali dai vertici e limitare la partecipazione a un livello non politico. Intanto un raid aereo della giunta ha ucciso 28 persone, tra cui bambini, e ne ha ferite 25 nello Stato Rakhine.

CINA - RUSSIA

Secondo gli esperti di Autonews.ru, le automobili di produzione cinese che hanno ormai invaso il mercato russo non sono in grado di resistere a lungo alle condizioni atmosferiche del Paese. È quanto emerge dai test eseguiti in 26 regioni su veicoli delle marche più diffuse fra cui Jac, LiXiang, Lifan, Jetour e Dongfeng, i cui componenti metallici si arrugginiscono entro due anni.

TAGIKISTAN

Il primo ministro del Tagikistan, Kokhir Rasulzoda, ha riferito alla riunione allargata del governo che il Paese ha saputo attirare 4,9 miliardi di dollari d’investimenti esteri nel 2024. Si tratta di un +73% sul 2023, con un Pil complessivo pari a 154,3 miliardi di somoni, oltre 22 miliardi in più rispetto all’anno precedente, mantenendo l’inflazione al 3,6%, con una crescita di tutta l’economia.