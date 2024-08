Le notizie di oggi: la Malaysia ha annunciato l'aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici. In Giappone l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a ridurre l'abbandono scolastico. Caldo tropicale in Corea del Sud. Si apre un nuovo giorni di negoziati per il cessate il fuoco a Gaza. La natalità in Russia continua a scendere.

THAILANDIA

Dopo l’uscita di scena di Srettha Thavisin, questa mattina il Parlamento thailandese ha nominato come prima ministra Paetongtarn Shinawatra, 37 anni, figlia di Thaksin Shinawatra, il politico più influente e divisivo del Paese. Il partito Pheu Thai, a cui appartiene la nuova premier, ha dominato a lungo la politica thailandese ma alle elezioni dello scorso anno è arrivato dietro al partito progressista e riformista Move Forward, oggi chiamato People’s Party.

MALAYSIA

Dal primo dicembre i dipendenti pubblici saranno inseriti in un nuovo schema di pagamento, con stipendi che vedranno aumenti dal 7% al 15%, ha annunciato oggi il primo ministro Anwar Ibrahim. Il governo sta cercando di attuare una serie di riforme fiscali, tra cui tagli ai sussidi per il carburante e tasse più alte, aumentando al contempo gli aiuti finanziari ai bisognosi.

GIAPPONE

La città giapponese di Toda ha sperimentato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per prevenire l’abbandono scolastico analizzando i dati degli studenti (assenze, visite in infermeria, votazioni) per prevedere chi potrebbe presto smettere di frequentare le lezioni a causa di ansia, bullismo o altri motivi. In Giappone, il numero di abbandoni scolastici è andato aumentando negli ultimi 10 anni, arrivando quasi a 300mila nel 2022.

COREA DEL SUD

A Seoul si sono verificate 26 “notti tropicali” di fila, hanno spiegato le autorità locali facendo riferimento a un fenomeno in base al quale di notte la temperatura non scende mai al di sotto di 25 gradi. Si tratta del maggior numero di giorni di fila da quando sono iniziate le misurazioni nel 1907. Anche nella seconda città della Corea del Sud, Busan, le temperature continuano a essere superiori alla norma e i meteorologi hanno spiegato che l’ondata di calore continuerà anche nei prossimi giorni.

ISRAELE – GAZA

Riprenderanno oggi a Doha, in Qatar, i negoziati iniziati ieri per un cessate il fuoco a Gaza, mentre Israele continua a effettuare attacchi contro la Striscia. Secondo le autorità sanitarie locali il numero dei morti è di almeno 40mila in poco più di 10 mesi di conflitto. Ieri decine di coloni israeliani hanno dato fuoco ad alcune case di una cittadina palestinese vicino a Nablus, in Cisgiordania.

RUSSIA

Secondo i sondaggi della “Fondazione per l’opinione pubblica”, la campagna per aumentare la natalità in Russia non sta convincendo la popolazione, che invece propende per rimandare la nascita dei figli a causa dei problemi economici. Nell’ultimo decennio la natalità in Russia è crollata del 20% e continua a scendere, nonostante gli aumenti dei sussidi statali alle madri.

GEORGIA

Anche il partito “Cittadini” di Aleko Elisašvili si è ufficialmente unito alla coalizione di oppositori “Georgia Forte”, dove già sono confluiti Lelo, “Per il Popolo” e “Piazza della Libertà” in vista delle parlamentarie, e nella manifestazione al parco Gudiašvili di Tbilisi, lo stesso Elisašvili ha dichiarato che “non è più il tempo delle accuse, ma della riconciliazione”.