Le notizie di oggi: ancora edifici bombardati al campo di Jabalia di Gaza, numerose vittime. Rilasciato su cauzione il giornalista cambogiano Mech Dara, accusato di "incitare disordini sociali". I residenti cinesi spostano miliardi di dollari all'estero per l'instabilità economica. Seoul potrebbe mandare suoi soldati a Kiev come osservatori dopo il dispiegamento di truppe nordcoreane nel campo russo.

PAKISTAN

Almeno 10 poliziotti di frontiera pakistani sono stati uccisi in un attacco di militanti a un avamposto vicino alla città nord-occidentale di Dera Ismail Khan. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo militante islamico Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Tre fonti di polizia di alto livello hanno confermato l'attacco, affermando che un folto gruppo di militanti ha preso d'assalto l'avamposto, uccidendo i membri della forza di sicurezza di frontiera.

ISRAELE - LIBANO - GAZA

Ancora numerose vittime a Gaza per i bombardamenti israeliani contro una dozzina di edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, in un attacco descritto come un “grande massacro”. L'Idf ha dichiarato ieri di aver ucciso un comandante di Hamas che ha preso parte all'assalto del 7 ottobre 2023, che lavorava anche per UNRWA. In Libano tre giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano apparentemente mirato al loro alloggio nella zona meridionale del Libano, Hasbaiyya.

CAMBOGIA

Mech Dara, pluripremiato giornalista cambogiano arrestato e accusato di incitamento all'inizio del mese, è stato rilasciato su cauzione. È stato rilasciato dopo che un organo di informazione filogovernativo ha pubblicato un video in carcere in cui chiedeva perdono ai leader del Paese. L'accusa è che cinque post sui social media potessero “incitare disordini sociali”. Gruppi per i diritti umani e governi, tra cui gli Stati Uniti, si sono espressi sul suo arresto.

CINA

I residenti cinesi hanno usato di tutto, dalle criptovalute alle opere d'arte, per spostare il loro denaro all'estero. Sono miliardi i dollari trasferiti fuori dal Paese sotto il naso delle autorità: il crollo del mercato immobiliare e le incertezze economiche spingono i cittadini a trovare luoghi più sicuri dove depositare la propria ricchezza all'estero. Spostare fortune fuori dalla Cina è difficile e pericoloso: il Paese impone severi controlli sui capitali che limitano gli acquisti individuali di valuta estera a 50mila dollari all'anno.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

Alcuni media della Corea del Sud riferiscono da fonti del governo che Seul potrebbe inviare dei militari in Ucraina, come risposta all’invio di soldati nordcoreani nell’esercito russo, non per la partecipazione diretta ai combattimenti, ma come osservatori per riferire proprio sulle azioni di quelli di Pyongyang. Uno scenario che riproporrebbe direttamente il conflitto tra le due Coree anche in Ucraina, mentre l'agenzia di intelligence di Kiev sostiene che unità nordcoreane sono già nella regione di Kursk.

INDIA

Almeno quattro persone, tra cui due soldati, sono rimaste uccise in un'imboscata tesa da militanti a un veicolo dell'esercito nel Kashmir indiano, ieri sera. È il secondo attacco nella regione questa settimana. Gli attacchi giungono a ridosso dell'insediamento di un governo formato da un'alleanza di opposizione nel territorio dove i militanti separatisti combattono da decenni le forze di sicurezza.

GEORGIA

Secondo un sondaggio del canale televisivo di opposizione Mtavari, con interviste a circa 1.500 persone, il partito del Sogno Georgiano otterrà alle elezioni dei prossimi giorni il 35% dei voti con 61 seggi, e le opposizioni (divise in 7 diverse coalizioni) il 52% con 85 seggi. L’ex- presidente Mikhail Saakašvili si dice convinto della vittoria del suo partito del Movimento Nazionale, e che il partito di governo non raggiungerà il 30%.