Le notizie di oggi: un produttore di chip della Malaysia è accusato di rifornire la Russia. Il Giappone sostituirà i cedri con alberi che producono meno polline. In Myanmar l'esercito ha bombardato una cerimonia di matrimonio. Vulcani eruttano ceneri nelle Filippine e in Indonesia. Il Kazakhistan cancella i talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

PAKISTAN

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è stato assolto dall’accusa di aver diffuso segreti di Stato – per la quale a gennaio era stato condannato a 10 anni - ma resterà in carcere per scontare la pena di un altro caso. L’ex stella del cricket 71enne è infatti stato accusato di corruzione insieme alla terza moglie, Bushra, e il loro matrimonio è stato giudicato illegale e non islamico perché avvenuto troppo tempo dopo il divorzio di lei.

MALAYSIA

Il produttore malese di semiconduttori Jatronics è tra le circa 300 aziende a cui Washington ha imposto sanzioni per presunti legami con fornitori militari russi. La società con sede a Kuala Lumpur è accusata di spedire in Russia parti e componenti elettronici di cui Mosca ha bisogno per sostenere il conflitto, nonostante i funzionari statunitensi abbiano aggiunto che non hanno la certezza che i microchip malesi vengano utilizzati nelle attrezzature militari russe.

GIAPPONE

Il Giappone ha deciso di accelerare la rimozione delle foreste di cedro per sostituirli con alberi che producono meno polline per ridurre l’allergia primaverile, che si stima colpisca circa il 40% della popolazione. Il Giappone punta a ridurre l’area delle foreste di cedro del 20% entro il 2033. La maggior parte degli alberi furono piantati per soddisfare la domanda di legno per la produzione immobiliare nel secondo dopoguerra.

MYANMAR

Almeno 27 civili, tra cui anche tre bambini, sono stati uccisi da un bombardamento della giunta militare, che ha colpito una cerimonia di matrimonio nella municipalità di Mingin, nella regione del Sagaing. Oltre 30 persone sono inoltre rimaste ferite. L'area di Mingin è una roccaforte dei gruppi della resistenza: molti giovani hanno abbandonato i loro villaggi per unirsi alle Forze di difesa popolari

FILIPPINE – INDONESIA

Sia nelle Filippine che in Indonesia due vulcani, il monte Kanlaon e il monte Ibu, hanno eruttato ceneri, ma senza provocare l’evacuazione dei residenti. Le autorità locali hanno spiegato che sono aumentati i movimenti magmatici e stanno tenendo monitorata la situazione.

KAZAKHISTAN – AFGHANISTAN

Il presidente del Kazakistan, Kasym-Žomart Tokaev, ha dichiarato che il regime dei talebani è stato tolto dalla lista delle organizzazioni terroristiche, per permettere di coinvolgere Kabul nella collaborazione economica e commerciale della regione e nelle relazioni internazionali, ciò che costituisce un “compito strategico” per la pace e la sicurezza.

RUSSIA – CINA

Alle pressanti richieste della Russia verso la Cina per accordarsi sulla costruzione del nuovo gasdotto “Forza della Siberia-2”, i cinesi rispondono pretendendo che le forniture di gas vengano vendute al prezzo del mercato interno russo, che godono dei sussidi statali, ciò che Mosca ritiene ingiustificato rispetto ai costi e alle quantità attuali.