Mentre tutto il Paese ha ancora negli occhi le oltre 600mila persone della Messa di ieri, questa mattina - nell'ultimo appuntamento a Timor Est - Francesco ha incontrato i giovani, invitandoli a "fare chiasso" per costruire il futuro senza lasciarsi vincere dall'individualismo. Poi la partenza per Singapore dove il pontefice è arrivato nel primo pomeriggio.

Singapore (AsiaNews) – È arrivato questo pomeriggio a Singapore papa Francesco, ultima tappa del suo lungo viaggio apostolico in Asia e Oceania iniziato ormai da dieci giorni. Accolto all’aeroporto internazionale dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù, Edwin Tong, il pontefice si è trasferito al St. Francis Xavier Retreat Centre, che sarà la sua “casa” nelle due giornate che trascorrerà nella città-Stato. E qui più tardi avverrà l’incontro privato con i confratelli gesuiti che qui svolgono il loro ministero, unico appuntamento della giornata, mentre solo per domani mattina è previsto il primo discorso pubblico alla comunità di Singapore.

Nella grande metropoli - crocevia del Sud-est asiatico - papa Francesco è arrivato da Timor Est, dove tutti hanno ancora negli occhi l’immensa folla di oltre 600mila persone riunitasi nella spianata di Tasi Tolu per la grande celebrazione eucaristica di ieri. Ad AsiaNews una missionaria indonesiana, sr. Ignazia, ha raccontato la compostezza della gente nonostante le lunghe ore di tragitto per raggiungere il luogo della celebrazione con una concentrazione così grande di persone: “Nessuno sembrava stanco o infastidito, la gioia prevaleva ovunque”. Anche Sr. Immacolata - una suora nativa di Timor Est che insieme ad altre suore di altre congregazioni ha curato l’allestimento dei fiori sia per la celebrazione di Tasi Tolu sia nella cattedrale - racconta l’entusiasmo della gente arrivata da tutto il Paese. Mentre il gesuita Joaquin Sarmento sottolinea l’invito che papa Francesco in questi giorni ha rivolto a tutti a “ravvivare la testimonianza nella società di uno stile di vita basato sulla fede cristiana”.

E al cammino che attende Timor Est ha guardato anche l’ultimo appuntamento di papa Francesco a Dili, l’incontro con i giovani presso il Centro de Convenções, avvenuto a inizio mattina, prima della partenza per Singapore. Pur ricordando gli “esempi meravigliosi di fede, di martirio, e soprattutto di perdono e di riconciliazione” delle generazioni che li hanno preceduti, il pontefice ha invitato i tanti giovani che vivono in questo Paese a “fare chiasso”, a diventare protagonisti del futuro di una terra che ha bisogno di voltare pagina anche su tante vecchie abitudini e divisioni ereditate dal passato. A loro ha indicato tre parole come guida nel cammino: libertà, impegno e fraternità.

Sulla libertà Francesco ha preso in prestito un’espressione dalla lingua tetum, la lingua nativa della comunità di Tiomr Est che affianca qui portoghese: ukun rasik-an, che letteralmente vuol dire “ciascuno si governi da sé”. “Qualcuno, erroneamente - ha commentato il pontefice - potrebbe suggerirvi di leggere queste parole come un invito all’individualismo, al disimpegno e all’autoreferenzialità, ma questo non vi aiuterà nella vita. Vi farà molto meglio, invece, leggerle come un richiamo ad essere protagonisti responsabili e liberi del vostro futuro, e a vigilare sulle vostre scelte, per indirizzarle sempre verso mete di comunione, di rispetto delle persone e del creato, di compassione, di convivenza pacifica e generosa, soprattutto nei momenti di tempesta”.

Sull’impegno papa Francesco ha citato uno dei tanti proverbi che sono una fonte di sapienza per i popoli dell’Oriente. “Dice che ‘i tempi difficili creano uomini forti’, e che ‘gli uomini forti creano tempi facili’, ma poi aggiunge che ‘i tempi facili creano uomini deboli’ e che ‘gli uomini deboli creano tempi difficili’”, ha citato. “Sembra imprigionare le persone in una dinamica senza speranza - ha commentato il papa - per cui si torna continuamente a distruggere quello che si è costruito. Io, però, vi invito a non rassegnarvi a un modo di pensare di questo genere, ma a reagire”. ”I tempi difficili vissuti dal vostro popolo vi hanno forgiati - ha aggiunto ancora - vi hanno resi uomini e donne forti: mantenetevi così, non demordete, e continuate a lavorare con impegno, a faticare con sacrificio, non tanto per creare ‘tempi facili’, quanto piuttosto per migliorare il mondo, affinché a Timor Est e in tutta la terra crescano sempre più la pace, la giustizia e la prosperità per tutti”.

Sulla fraternità, infine, ha citato l’esempio di san Paolo che “nella sua giovinezza ha commesso molti errori, addirittura perseguitava i cristiani, impiegando le doti che aveva non per costruire e unire, ma per distruggere e dividere”. Ma quando ha incontrato Gesù, sulla via di Damasco, “da nemico è diventato fratello”. Ha ripetuto anche questa parola in lingua tetum: alin, cioè fratello. “Mai violenza: siamo tutti fratelli. Mai guerra tra i fratelli”, ha ripetuto in questa terra ancora ferita.

Francesco ha infine lodato un’iniziativa della Chiesa locale: la Croce dei giovani che - come quella delle Giornate mondiali della gioventù - ogni parrocchia a Timor Est passa all’altra, arricchita della propria storia e dei propri simboli. Da questo segno il pontefice ha colto l’occasione per ricordare l’appuntamento del Giubileo che inizierà tra pochi mesi. “Forse - ha aggiunto - qualcuno di voi potrà andare in pellegrinaggio a Roma, a incontrare tanti altri coetanei, provenienti da ogni parte del mondo, per rinnovare insieme la propria fede. Certamente - ha concluso - io fin d’ora vi porto tutti con me, nell’affetto e nella preghiera, e vi benedico”.

(ha collaborato Mathias Hariyadi)