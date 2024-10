L'appello nel giorno della canonizzazione di san Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata presenti anche in Asia. La guarigione di un ragazzo del popolo Yanomami, gravemente ferito da un giaguaro in Amazzonia, è il miracolo a lui attruito. "Sosteniamo con la preghiera e con il nostro aiuto quanti portano l’annuncio luminoso del Vangelo in ogni parte della Terra".

Città del Vaticano (AsiaNews) – “Le autorità politiche civili assicurino ai popoli indigeni la protezione dei loro diritti fondamentali, contro ogni forma di sfruttamento della loro dignità e dei loro territori”. È l’appello lanciato oggi da papa Francesco all’Angelus al termine della celebrazione eucaristica durante la quale – nella Giornata missionaria mondiale – ha proclamato 14 nuovi santi.

Lo spunto per questo appello è giunto da uno di questi santi, il sacerdote italiano Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata, che svolgono il loro ministero anche in alcuni Paesi dall’Asia tra cui la Mongolia, il Kazakistan, la Corea del Sud e Taiwan. L’attenzione dell’Allamano verso le “popolazioni più fragili e più vulnerabili” è testimoniata anche dal fatto che il miracolo stesso che ha portato alla sua canonizzazione è avvenuto in mezzo agli Yanomani, uno dei popoli che vivono nella foresta amazzonica in Brasile e spesso citato per la sua difficile lotta per la sopravvivenza contro gli interessi economici che mirano a uno sfruttamento intensivo della foresta.

All’intercessione di san Giuseppe Allamano è stata infatti attribuita la guarigione prodigiosa di un ragazzo che era stato ferito molto gravemente dall’aggressione di un giaguaro.

Insieme al sacerdote torinese, papa Francesco oggi ha proclamato santi anche i martiri di Damasco - otto frati minori francescani e i tre fratelli maroniti Massabki, uccisi in odio alla fede in Siria nel 1860 -, suor Elena Guerra, fondatrice della congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo e suor Marie‑Léonie Paradis, fondatrice delle Piccole Suore della Santa Famiglia.

“Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesù: il servizio. La fede e l’apostolato che hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere ma, al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine”, ha detto di loro Francesco durante l’omelia della canonizzazione.

Al termine del rito, prima della preghiera dell’Angelus, il papa ha rivolto un pensiero anche a tutti missionari. Il tema scelto per la Giornata di quest’anno - Andate e invitate al banchetto tutti (Mt 22,9) - “ci ricorda - ha detto il pontefice - che l’annuncio missionario è portare a tutti l’invito all’incontro festoso con il Signore che ci ama e che ci vuole partecipe della sua gioia sponsale. Come ci insegnano i nuovi santi ogni cristiano è chiamato a partecipare a questa missione con la propria testimonianza evangelica in ogni ambiente”. “Sosteniamo con la nostra preghiera e con il nostro aiuto - ha detto ancora Francesco - tutti i missionari che spesso con grande sacrificio portano l’annuncio luminoso del Vangelo in ogni parte della Terra”.

Infine anche oggi il pontefice ha rinnovato l’invito a continuare “a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra, la martoriata Palestina, Israele, Libano, la martoriata Ucraina, il Sudan, il Myanmar e invochiamo per tutti il dono della pace”. “La Vergine Maria - ha concluso - ci aiuti a essere come i santi coraggiosi e lieti testimoni del Vangelo”.