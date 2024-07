Le notizie di oggi: nessuna possibilità di ritrovare in vita i 55 passeggeri dispersi dalla frana che ha travolto i loro autobus in Nepal. Alleanza di gruppi delle minoranze concordano quattro giorni di tregua con l’esercito birmano nello Stato Shan. Islamabad ha raggiunto l’accordo con il Fmi per un prestito da sette miliardi. Il Kuwait annuncia la scoperta di un nuovo immenso giacimento di petrolio.

CINA

Il plenum del Partito comunista cinese si riunisce oggi - per la terza volta dall’elezione nel 2022 - per discutere come risollevare la seconda economia globale dalla crisi post-Covid e ridurre la dipendenza dalla tecnologia Usa. Una quattro giorni a porte chiuse, guidata da Xi Jinping e concentrata su revisione del sistema fiscale, riduzione debito, crisi immobiliare e consumo interno. Proprio oggi i dati ufficiali di Pechino confermano le difficoltà dell'economia cinese: nel secondo trimesatre dell'anno la crescita è stata del 4,7%, inferiroe alle attese, mentre le vendite al dettaglio - un indicatore chiave dei consumi - sono crollate al 2% a giugno, rispetto al 3,7 di maggio.

NEPAL

I soccorritori hanno escluso la possibilità di trovare sopravvissuti nella frana del 12 luglio che ha travolto due autobus di linea che trasportavano 65 persone, trascinandoli in un fiume in piena per la forte pioggia. A 72 ore di distanza dall’incidente, avvenuto nel distretto di Chitwan, a circa 86 km a ovest della capitale Kathmandu, vi sono ancora 55 passeggeri dispersi, sette i cadaveri rinvenuti.

IRAQ

Le autorità irachene hanno rimosso i resti di 139 persone da una grande fossa comune che conterrebbe vittime dello Stato Islamico (SI, ex Isis). La buca di Alo Antar - conformazione naturale del deserto trasformata in cimitero dai jihadisti - si trova a Tal Afar, a circa 70 chilometri a ovest di Mosul, nel nord. Al momento non si conosce il numero esatto di corpi gettati nella fossa,

MYANMAR

Un’alleanza di gruppi armati delle minoranze etniche ha concordato ieri un cessate il fuoco di quattro giorni con l’esercito birmano nello Stato settentrionale Shan, dopo settimane di scontri sul terreno. Da fine di giugno sono in atto pesanti combattimenti nella zona, quando l’Alleanza delle Tre Confraternite ha rilanciato l’offensiva ai militari lungo la strada per lo Yunnan, in Cina.

PAKISTAN

Islamabad ha raggiunto un accordo per un nuovo prestito di sette miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi). In cambio del prestito (il 24mo in 60 anni) di 37 mesi, di cui il Paese ha bisogno per sostenere l’economia, il governo si è impegnato ad attuare riforme più impopolari. L’obiettivo è sostenere l’esecutivo nel cementare la stabilità macro-economica.

KUWAIT

La Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) annuncia la scoperta di un giacimento di petrolio “gigantesco” nel campo di al-Nokhatha, a est dell’isola kuwaitiana di Failaka, con riserve di greggio stimate in 3,2 miliardi di barili. Le riserve sarebbero equivalenti all’intera produzione del Paese in tre anni. L’area stimata iniziale del pozzo petrolifero appena scoperto è di circa 96 km quadrati.

GIAPPONE - RUSSIA - NORD COREA

Il ministero giapponese della Difesa ha confermato le accuse già espresse dagli Stati Uniti nei confronti di Corea del Nord e Russia. I due Paesi, sempre più vicini, starebbero elaborando un progetto comune di armi biologiche d’assalto, infrangendo tutte le convenzioni internazionali sulle batteriologiche e tossiche, con armi chimiche “già presenti da tempo” nell’arsenale di Pyongyang.

UZBEKISTAN - TURCHIA

Per iniziativa del senato e di alcuni ministeri di Taškent, una delegazione dall’Uzbekistan si è recata in alcune città della Turchia allo scopo di difendere le donne migranti dallo schiavismo e dagli abusi a cui sono soggette, occupandosi in particolare della situazione giuridica di 255 donne. Dal campo di deportazione di Silivri sono state liberate e riportate in patria almeno 34 donne.