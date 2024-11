Le notizie di oggi: tiene la fragile tregua fra Libano e Israele (che attacca postazioni di Hezbollah). Singapore e Thailandia siglano accordi per il rafforzamento della collaborazione. Delhi tratta con la Mongolia un patto sui minerali e va in cerca di litio sull’Himalaya. Teheran vende il 92% delle esportazioni di petrolio alla Cina, con uno sconto minimo del 30%.

CINA

Un ex giornalista dei media di Stato è stato condannato oggi a sette anni di carcere per “spionaggio”. Dong Yuyu, 62 anni e detenuto dal 2022, era attivo nei circoli accademici e giornalistici negli Stati Uniti e Giappone e incontrava con regolarità rappresentanti stranieri. Al momento del fermo era a Pechino e pranzava con un diplomatico nipponico. Era membro anziano dello staff del Guangming Daily, uno dei cinque principali giornali legati al Partito comunista.

ISRAELE - LIBANO

Al suo secondo giorno sembra reggere la fragile tregua fra Israele e Libano, nonostante lo scambio di accuse fra le parti aver violato il cessate il fuoco raggiunto a fatica dopo un anno di combattimenti fra Stato ebraico ed Hezbollah. Ieri l’aviazione israeliana afferma di aver colpito strutture nel sud usate dal movimento sciita filo-iraniano per immagazzinare razzi a medio raggio, mentre l’esercito avrebbe preso di mira veicoli “sospetti” in una zona proibita.

SINGAPORE - THAILANDIA

Singapore e Thailandia ampliano la cooperazione in nuovi settori tra cui sicurezza alimentare ed energetica, economia verde e connettività digitale, difesa, commercio e investimenti. Lo hanno annunciato i due premier Lawrence Wong e Paetongtarn Shinawatra dopo l’incontro di ieri a Bangkok volto a rafforzare la collaborazione in vista dei 60 anni di relazioni diplomatiche nel 2025.

INDIA - MONGOLIA

India sta trattando con la Mongolia un patto preliminare sulle spedizioni di minerali, in particolare carbone e rame come spiega una fonte del governo. Al contempo Delhi sta esplorando la regione himalayana di Jammu e Kashmir in cerca del litio, mentre oltre-confine l’obiettivo sono materie prime critiche oggetto di diverse aste nel quadro di sviluppo delle alternative energetiche verdi.

IRAN - CINA

Teheran vende il 92% delle esportazioni di petrolio alla Cina, con uno sconto minimo del 30%. Lo afferma Hojatollah Mirzaei, capo del Centro di ricerca della Camera di commercio iraniana, secondo cui la situazione equivale a una “trappola coloniale del XIX secolo” in cui l’Iran è caduto e non si vede via di uscita. Pechino detta sia la tipologia di merci, che i prezzi dell’oro nero ricevuto.

RUSSIA

Nell’ultimo anno sono state chiuse in Russia 220 librerie, 2,5 volte di più dell’anno precedente, come ha comunicato a Vedomosti la presidente dell’Associazione per la diffusione libraria della Russia, Svetlana Zorina. Fra le ragioni il “dumping degli operatori di mercato, che ha distrutto i meccanismi tradizionali”, oltre alle molte limitazioni di pubblicazione.

UZBEKISTAN

I servizi di sicurezza dell’Uzbekistan hanno comunicato di un’operazione congiunta con le forze dell’ordine che ha condotto all’arresto a Taškent di 17 persone, tra cui anche dei minorenni. I fermati avevano intenzione di “formare un’associazione illegale allo scopo di unirsi allo Stato Islamico”, cioè ai terroristi dell’Isis, attirati dalla lotta jihadista tramite la rete internet.