Le notizie di oggi: fino al 75% dei palestinesi di Gaza è sfollato forzatamente, l’esercito israeliano avanza a Rafah, attacca a Jenin e autorizza il ritorno in tre colonie in Samaria. Fra il 2016 e il 2023 le autorità cinese hanno cacciato oltre 700mila tibetani. Il Parlamento indonesiano vuole modificare in chiave restrittiva la legge sui media. Un membro del partito di governo del Bangladesh ritrovato morto in India, fermati tre connazionali.

CINA - TAIWAN

La Cina ha lanciato una imponente esercitazione militare su larga scala attorno a Taiwan, a tre giorni di distanza dall’insediamento del nuovo presidente Lai Ching-te a Taipei. Una decisione considerata da Pechino una “punizione” per l’isola considerata ribelle. Interessati lo stretto di Taiwan, il nord, il sud e l’est di Taiwan. In risposta il ministero degli Esteri di Taipei chiede alla Cina di “essere razionale” e che “non cambierà a causa delle pressioni dei paesi vicini”.

ISRAELE - PALESTINA

Fino al 75% dei palestinesi a Gaza è sfollato a forza, con “spostamenti forzati” e per “molti fino a 4 o 5 volte” come denuncia l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). I carri armati israeliani proseguono l’offensiva a Rafah, in una delle più intense notti di combattimenti nella cittadina meridionale della Striscia. Combattimenti anche in Cisgiordania, con 10 morti e 25 feriti a Jenin. Intanto l’esercito ha autorizzato il ritorno in tre colonie evacuate in passato a Jenin e Nablus.

TIBET

Fra il 2016 e il 2023 le autorità cinesi hanno cacciato a forza dalle loro case e dalle loro terre oltre 700mila tibetani, con promesse di una vita migliore che si sono rivelate false. È quanto emerge da un rapporto di Human Rights Watch (Hrw), secondo cui 567mila vivevano sparsi in tutta la regione (formalmente semi-autonoma) e altre 140mila in 500 villaggi. Fra le forme di pressione visite a domicilio, minacce e tagli ai servizi essenziali come elettricità e acqua.

INDONESIA

Il Parlamento indonesiano vuole modificare la legge sulle pubblicazioni e i media, ponendo gravi restrizioni al giornalismo investigativo e ai contenuti Lgtb. Una proposta che ha già sollevato feroci critiche di attivisti e gruppi della società civile che denunciano il bavaglio all’informazione e alla libertà di stampa, facendo ripiombare la terza democrazia del mondo ai decenni autoritari pre-1998.

BANGLADESH - INDIA

Un membro del partito di governo in Bangladesh è stato trovato assassinato a Calcutta ieri mattina, più di una settimana dopo la sua scomparsa. Secondo quanto riferisce il ministero degli Interni di Dhaka, il 56enne Anwarul Azim Anar era sparito il 13 maggio, un giorno dopo l’arrivo in India per cure mediche. Tre cittadini del Bangladesh sono stati arrestati in relazione alla morte.

RUSSIA

In Russia è aumentato sensibilmente nel 2023 il numero dei clienti delle banche che hanno superato il milione di dollari sul conto, a causa delle sanzioni che rendono molto più difficile trasferire capitali all’estero. Lo afferma la compagnia di consulting Frank RG, secondo la quale oggi sono più di 22mila i “milionari”, invertendo la tendenza del 2022 della fuga di capitali.

ARMENIA

Il capo del Consiglio di sicurezza di Erevan, Armen Grigoryan, ha comunicato che “l’Armenia sta lavorando intensamente alla produzione propria di armamenti”. L’obiettivo è quello di raggiungere il 25-30% di quelli necessari e cercare nuovi partner per il rimanente, affrancandosi sempre di più dalla dipendenza dalla Russia: “finora tutte le uova erano in un solo cestino, finché si sono rotte”.