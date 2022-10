Le notizie di oggi: almeno nove morti in Bangladesh per il ciclone Sitrang, centinaia di migliaia gli sfollati; papa Francesco ha nominato nunzio a Malta l'arcivescovo di origini cinesi mons. Savio Hon; decine di vittime nello Stato Kachin per un raid aereo dell’esercito birmano; la controversia sul velo irrompe nella campagna per le presidenziali 2023 in Turchia; le forze armate russe hanno iniziato il ritiro dalla regione di Kherson.

CINA

Pechino censura le ricerche in rete su “Hu Jintao”, l’ex presidente cinese rimosso in maniera brusca e inaspettata durante le fasi finali del congresso del Partito comunista. Agli internauti restano poche parole chiave per riferirsi all’anziano leader, per un decennio al potere prima di Xi Jinping. Sui social non è permessa alcuna discussione in materia, bloccate le navigazioni.

BANGLADESH

Il ciclone Sitrang è giunto stamane sulle coste del Bangladesh, seminando morte e distruzione. Il primo bilancio parla di almeno nove vittime, ma è un dato destinato ad aumentare nelle prossime ore. Devastate case, sradicati alberi e danneggiate strade dal forte vento e dalle intense piogge. Centinaia di migliaia gli sfollati, fra i quali decine di migliaia di rifugiati Rohingya dal Myanmar.

MYANMAR

Sono almeno 50 le vittime (alcune fonti parlano di 100) del raid aereo dell’esercito birmano nello Stato settentrionale Kachin, condannato da Onu e Occidente. Nel mirino un concerto organizzato da un gruppo appartenente alla minoranza etnica, in programma la sera del 23 ottobre. Fra i morti vi sono civili musicisti e ufficiali dell’esercito Kachin (Kia). Nessun commento dalla giunta militare.

VATICANO - ASIA

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico a Malta mons. Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., arcivescovo titolare di Sila, finora Nunzio Apostolico in Grecia. Il prelato di origini cinesi, è nato a Hong Kong nel 1950, in passato è stato segretario della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (Propaganda Fide).

TURCHIA

Non solo Iran. La controversia sul velo esplode in Turchia, dove Recep Tayyip Erdogan in vista delle presidenziali 2023 vuole indire un referendum per inserire nella costituzione il diritto a indossare l’hijab negli edifici pubblici. In nome della laicità, il Paese ha sempre vietato il velo e l’Akp ha modificato solo in parte la legge. Ora il tema torna al centro della campagna elettorale.

RUSSIA - UCRAINA

Le forze armate russe hanno iniziato il ritiro dalla regione di Kherson, annessa a Mosca tramite referendum farsa. L’esercito russo sta trasferendo munizioni, tecnologia bellica e truppe dalla riva occidentale del Dnepr a quella orientale, e le autorità di occupazione sono costantemente impegnate nell’evacuazione della popolazione. Di fatto organizzando una deportazione di massa in Russia.

KIRGHIZISTAN - UZBEKISTAN

A Biškek sono in corso perquisizioni e arresti dei membri del comitato per la difesa del bacino idrico Kempir-Abad, in procinto di essere consegnato all’Uzbekistan. Una decisione che ha suscitato le proteste degli abitanti della zona, che cercano ora di organizzarsi per contrastare le operazioni di passaggio. Tra gli arrestati vi è anche un giudice della corte suprema.