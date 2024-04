di Stefano Vecchia

L'ondata di caldo eccezionale legata a El Niño sta creando problemi sui generi alimentari essenziali. Raggiunti i 52 pesos al chilogrammo, una quotazione anomala per la stagione dei raccolti. Con un'ordinanza il presidente filippino ha accelerato il via libera sanitario all'ingresso anche di altri prodotti agricoli.

Manila (AsiaNews) - Nelle Filippine messe sotto pressione dal caldo eccezionale e dall'impennata dei prezzi di prodotti alimentari essenziali come il riso, il presidente Ferdinand Marcos Jr ha ordinato alle autorità competenti di ridurre le barriere doganali all'importazione di generi alimentari per fronteggiare la situazione. La disponibilità di prodotti necessari per tutte le fasce della popolazione è una trincea fondamentale per la credibilità delle politiche presidenziali.

L’ordinanza consentirà di importare prodotti agricoli in modo più rapido per raffreddare i prezzi nel Paese eliminando la barriere non tariffarie, cioè le quote prefissate, le misure di tutela per produttori e mercato locale e parte della trafila burocratica. Condizioni che avrebbero dovuto essere già state attuate ma che invece persistono pesando sull’import e alla fine sui consumatori.

“È necessario snellire ulteriormente le procedure amministrative per incrementare trasparenza e certezze delle politiche sulle importazioni di prodotti agricoli con il fine di sostenere la sicurezza alimentare, garantire un approvvigionamento necessario di questi prodotti sul mercato domestico e migliorare la produzione locale”, ha indicato Marcos nell’ordinanza amministrativa numero 20, datata 18 aprile. La misura prevede anche nuove norme che riguardano un più rapido via libera sanitario all'importazione di prodotti agricoli, zucchero e prodotti ittici.

Per il ministero dell’Agricoltura, il prezzo al dettaglio del riso delle qualità di maggiore consumo è salito fra uno e due pesos al chilo rispetto alla settimana precedente, in una stagione – quella del raccolto – in cui abitualmente si registra un calo. Il prodotto-principe delle tavole filippine costa oggi anche 52 pesos (0,85 euro) al chilogrammo.

Le previsioni per l’anno erano di una leggera diminuzione dell’importazione di riso, portandolo a 3,9 milioni di tonnellate. Ma gli aumenti - forse alimentati anche dalla speculazione o proiettati su una possibile instabilità dovuta al fenomeno atmosferico El Niño – hanno di fatto portato alla pari il costo del riso prodotto localmente e quello importato, se non addirittura a superarlo.