di Nirmala Carvalho

La decisione da parte del governo, guidato dal BJP, è vista come un attacco al patrimonio culturale e linguistico da insegnanti e genitori, che hanno chiesto l'inserimento dell'hindi come materia opzionale. Per i bambini è importante studiare nella propria lingua madre. Anche p. Steven Rawat, che in passato aveva subito aggressioni per i canti di Natale, ha criticato il provvedimento.

Ajmer (AsiaNews) - A otto scuole nella città di Ajmer, Rajasthan, che utilizzavano l'urdu come lingua di insegnamento è stato imposto l'utilizzo dell'hindi. La decisione da parte del governo è arrivata il 17 gennaio e ha generato un'ondata di proteste tra la comunità musulmana locale, che considera il provvedimento un attacco al proprio patrimonio culturale e linguistico.

Le scuole interessate, tra cui la storica Government Primary Urdu School Badbaav e la Government Girls High Primary Urdu School, attive dal 1941, rappresentano da decenni un pilastro educativo per la comunità musulmana. La decisione del governo del Rajasthan, guidato dal Bharatiya Janata Party (BJP), è vista come parte di una più ampia strategia per emarginare le minoranze linguistiche e religiose dopo che già a dicembre alla polizia era stato imposto di sostituire i termini urdu e persiani con parole hindi.

“L’urdu è parte integrante della nostra identità”, ha dichiarato un genitore durante una protesta. “Questa mossa minaccia di cancellare la nostra lingua e la nostra storia”. La comunità ha espresso timori per l’impatto sproporzionato sui bambini musulmani, molti dei quali trovano più agevole apprendere nella loro lingua madre. Le scuole erano già alle prese con una carenza di libri di testo e insegnanti di urdu qualificati.

“Non si tratta solo di una questione linguistica, ma del diritto dei nostri figli all'istruzione nella loro lingua madre. Ci opporremo a questa decisione con tutte le nostre forze”, ha commentato uno dei leader delle proteste, Md Razi. La comunità musulmana ha consegnato un memorandum al chief minister Rajasthan, Bhajanlal Sharma, chiedendo l'immediata revoca della decisione.

I residenti locali sostengono che, invece di eliminare l'insegnamento dell'urdu, il governo avrebbe dovuto permetterne la coesistenza con l'hindi come materia opzionale. “Perché non fornire entrambe le opzioni?”, ha chiesto Aslam Khan, un insegnante di scuola. “Questa decisione non riguarda il miglioramento dell'istruzione, ma l'emarginazione di una lingua minoritaria”.

La protesta è sostenuta da figure religiose come p. Steven Rawat, che, interpellato da AsiaNews, ha criticato la decisione definendola un tentativo deliberato di mettere in difficoltà le minoranze: “Questa è una mentalità distorta che danneggia il tessuto della nostra società”. In passato il sacerdote era stato aggredito da estremisti indù per aver cantato canzoni di Natale.

Nel frattempo, genitori e attivisti stanno pianificando manifestazioni più ampie per attirare l’attenzione sulla questione. Il Collettore distrettuale ha riconosciuto le preoccupazioni della comunità, ma ha difeso la decisione come parte di una più ampia riforma dell'istruzione. “Il nostro obiettivo è fornire un'istruzione di qualità a tutti, indipendentemente dalla lingua”, ha dichiarato il funzionario. Parole che non hanno alleviato i timori della comunità.