di Shafique Khokhar

Dopo Jaranwala non cessano le violenze contro i cristiani in Pakistan. Il rapporto “Persecution Watch” rilasciato dall'ong Dignity First elenca i casi di 140 famiglie colpite nella prima metà del 2024. Attacchi non sono solo fisici, ma anche economici, mentre continuano le condanne e gli arresti per presunta blasfemia.

Lahore (AsiaNews) - Dignity First, organizzazione per la difesa dei diritti umani, esorta i governi federale e provinciale a garantire la protezione dei cristiani in Pakistan. Dopo le violenze delle scorso agosto contro la comunità cristiana di Jaranwala, nel Punjab, il Paese ha assistito a una ulteriore ondata di violenza e odio contro i cristiani nella prima metà dell'anno 2024. Dignity First ha diffuso il rapporto “Persecution Watch”, basato su una ricerca sulla persecuzione dei cristiani nei primi 6 mesi dell'anno in corso, che evidenzia attacchi violenti, episodi di discriminazione, uccisioni, torture, rapimenti, violenze sessuali, accaparramento di terre, sfratti, conversioni forzate basate sulla fede e accuse di blasfemia contro i cristiani.

In una dichiarazione alla stampa, Yousaf Benjamin, direttore esecutivo di Dignity First, ha affermato che le azioni avanzate negli ultimi 6 mesi (da gennaio a giugno 2024) sono allarmanti e che, pertanto, le autorità devono adottare misure pratiche immediate per garantire protezione e libertà religiosa ai gruppi minoritari. Benjamin ha rivelato che in sei mesi ci sono stati oltre 70 violenze, che hanno colpito più di 140 famiglie cristiane sulla base della loro identità religiosa. Ci sono stati 5 attacchi violenti solo nella provincia del Punjab. Di questi 5 attacchi, 3 hanno colpito famiglie cristiane e altri 2 hanno preso di mira le chiese.

Il rapporto evidenzia inoltre che 8 operatori sanitari cristiani hanno subito discriminazioni sul posto di lavoro e hanno perso la vita a causa della mancanza di kit di sicurezza, 5 nel Punjab e 3 nel Sindh. Una coppia cristiana impegnata in un lavoro di pulizia è rimasta ferita quando un'auto li ha investiti mentre stavano pulendo una strada a Lahore. Poi, a Faisalabad e Sheikhupura sono stati negati gli stipendi di 3 mesi ai dipendenti dei dipartimenti di igiene. Un annuncio di lavoro discriminatorio è stato pubblicato sui giornali del Khyber Pakhtunkhwa, in cui si afferma che “solo i cristiani” possono fare domanda per i lavori di pulizia. In un altro incidente, uno studente cristiano ha dovuto lasciare un'università privata perché maltrattato e discriminato per la sua identità religiosa a Lahore. Dei 15 uomini uccisi per la loro fede cristiana, 13 provenivano dal Punjab e 2 da Quetta, nel Balochistan. Cinque deceduti avevano meno di 25 anni. Inoltre, 12 sono stati torturati in 6 distretti del Punjab, di cui 6 uomini e 6 donne.

Tre casi su quattro di accaparramento di terre e sfratti sono stati riportati in Punjab e uno in Sindh. Questi incidenti hanno causato la vittimizzazione di oltre 70 famiglie cristiane. Di questi 4, 2 erano contro le famiglie cristiane e in altri due casi sono state prese di mira le proprietà della Chiesa. Secondo il rapporto, sono state rapite 7 persone, tra cui 5 ragazze, un pastore e un bambino di 4 anni. Tre ragazze e un ragazzo minorenne sono stati abusati sessualmente in Punjab e una ragazza di Khyber Pakhtunkhwa. È stato inoltre rilevato che 2 su 3 ragazze abusate sessualmente avevano problemi mentali. Secondo i dati raccolti da Dignity First, 8 ragazze cristiane di età compresa tra gli 11 e i 16 anni si sono convertite con la forza dopo il rapimento e le molestie sessuali. Di queste 8 vittime, 7 provenivano dal Punjab e 1 dal Sindh. Un ragazzo cristiano di 13 anni è stato costretto a ingerire una sostanza tossica dopo essersi rifiutato di abbracciare l'Islam a Lahore.

Sei cristiani sono stati arrestati per presunta blasfemia, tra cui due donne in Punjab. Secondo i rapporti, una donna era mentalmente instabile, mentre un cristiano è morto dopo essere stato torturato da una folla inferocita. “Persecution Watch”, un rapporto semestrale basato sui fatti compilati da DIGNITY First, invita le autorità a prevenire immediatamente le sezioni emarginate, a eliminare l'estremismo, a promuovere la tolleranza religiosa e ad adottare misure pratiche immediate per garantire la libertà e la sicurezza religiosa.