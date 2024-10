Primi passi in Assam per il progetto dell'Apaar promosso dal governo federale di Delhi: per ogni studente un profilo legato all'Aadhaar (il sistema indiano dell'identità digitale) su cui registrare tutta la storia scolastica. La preoccupazione degli attivisti per l'istruzione: rischi di controllo ed esclusione in un contesto dove troppi istituti sono privi persino dei servizi di base.

New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - Un registro unico online per tutti gli studenti dell’India: è il progetto dell’Apaar (Automated Permanent Academic Account Registry) che il governo federale indiano sta sviluppando è ha cominciato a sperimentare nello Stato dell’Assam.

L’idea è quella di istituire una “banca accademica” online per archiviare le informazioni sui crediti conseguiti dagli studenti durante gli studi superiori. A ciascuno viene assegnato un numero di identificazione di 12 cifre, che è generato a partire dall’Aadhaar, il documento di identità digitale indiano. Già nell'ottobre 2023 il governo di New Delhi aveva scritto agli Stati e ai territori dell'Unione, chiedendo loro di chiedere il consenso dei genitori degli studenti per generare i loro numeri Apaar, promettendo che i dati saranno mantenuti riservati.

Nonostante le dichiarazioni del governo sui benefici di questa iniziativa nel migliorare le interazioni tra le strutture scolastiche, numerosi attivisti interpellati dal sito Scroll hanno espresso preoccupazioni su questo percorso, portato avanti mentre il Paese è ancora molto lontano dall'alfabetizzazione digitale universale e molte scuole sono prive dei servizi di base.

“Questa iniziativa ha lo scopo di distogliere l'attenzione di genitori e bambini dal problema fondamentale della scarsa qualità dell'istruzione pubblica”, ha dichiarato Niranjanaradhya VP, un’attivista per l'istruzione del Karnataka. Anil Kumar Roy, un collega del Bihar, ha ha citato proprio l’identità digitale Aadhaar come esempio dei problemi che possono sorgere quando si impongono dall’alto iniziative tecnologiche a una società non ancora davvero alfabetizzata digitalmente. Migliaia di studenti del Bihar - ha denunciato - sono stati privati di vari benefici, come i trasferimenti diretti di denaro alle loro famiglie, proprio perché non avevano conti bancari o carte Aadhaar. “Si affidano al personale dei cybercafé per svolgere queste pratiche - ha raccontato -. L'introduzione dell'Apaar finirà per spingere gli studenti fuori dalle scuole”.

Il governo sostiene che grazia ai nuovi dati dell’Apaar sarà in grado di monitorare meglio le scuole e quindi di ridurre i tassi di abbandono. “Ma sono tutti dati che il governo ha già”, ribatte interpellato da Scroll Prince Gajendra Babu, segretario della Piattaforma statale per il sistema scolastico comune del Tamil Nadu. “Ci sono già misure in atto per affrontare i problemi, la necessità è quella di migliorare questi sistemi e garantire che funzionino correttamente”.

Gli attivisti sostengono inoltre che un sistema come Apaar consentirebbe al governo di monitorare troppo da vicino gli studenti e rappresenterebbe quindi una minaccia per la diversità e la libertà nell'istruzione. C’è chi teme che un database così ampio possa permettere al governo di classificare gli studenti in base alle loro ideologie politiche e di identificare le voci dissenzienti.

“Le scuole non hanno servizi igienici, acqua potabile, infrastrutture di base e ci sono molte scuole con un solo insegnante”, ha aggiunto ancora Niranjanaradhya. “Il governo dovrebbe risolvere prima questi problemi. Invece, sta complicando le cose introducendo queste idee complesse”.