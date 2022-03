Le notizie di oggi: una famiglia cristiana in Laos attaccata con l’accusa di praticare una “religione straniera”; partiti di opposizione in Georgia chiedono di bloccare le trasmissioni tv da Mosca; oltre 3mila russi arrestati per aver protestato contro la guerra in Ucraina; a Hong Kong decine di lavoratori domestici cacciati perché postivi al Covid-19; dall’Ucraina in fuga lavoratori migranti e studenti afghani, indiani e nepalesi.

MYANMAR

I militari birmani hanno ucciso nove persone durante i raid nella regione di Sagaing, arrestando bambini di età inferiore ai 12 anni e usandoli come scudi umani. I minori sono stati trattenuti per 36 ore in un monastero buddista del villaggio di Chin Pone. Alcuni avevano 5 o 7 anni. La popolazione ha cercato di salvarli all’arrivo degli elicotteri, ma i soldati li hanno bloccati.

RUSSIA

Quasi 3mila arresti in oltre 50 città non hanno fermato in Russia il movimento spontaneo di protesta contro l’invasione dell’Ucraina. Le forze dell’ordine non hanno sufficienti camionette “avtozak” per trasportare tutti, anche le camere di detenzione sono sature, molti vengono rinchiusi in prigioni e lager. La procura generale è pronta ad accusare di “tradimento” chiunque offra sostegno a Kiev.

COREA

L’invasione russa dell’Ucraina preoccupa i cittadini sud-coreani, secondo cui l’attacco potrebbe influenzare le politiche nella penisola coreana, inasprire la crisi economica e bloccare il tentativo di de-nuclearizzazione di Pyongyang. Da inizio anno il regime nord-coreano ha ripreso i test missilistici; a Seoul i candidati alla presidenza sfruttano la crisi per politiche e interessi personali.

AFGHANISTAN

Fra quanti fuggono dalle bombe russe che cadono in Ucraina vi sono anche rifugiati afghani già scappati in passato da violenze. Sono centinaia di migliaia le persone che hanno lasciato il Paese negli ultimi quattro giorni verso Polonia, Ungheria e Romania. In gran parte ucraini, ma vi sono anche studenti e lavoratori migranti da Afghanistan, India e Nepal.

GEORGIA

I partiti di opposizione in Georgia hanno chiesto alla Commissione nazionale per le comunicazioni di bloccare le trasmissioni delle tv statali russi. A Tbilisi continuano le manifestazioni contro l’invasione dell’Ucraina, mentre il primo ministro Iraklij Garibašvili contesta le sanzioni occidentali a Mosca, cui la Georgia in intende aderire perché contrarie “agli interessi nazionali”.

HONG KONG

La rapida diffusione del Covid-19 ha inasprito le condizioni già critiche dei lavoratori domestici. In seguito al contagio, alcuni di loro sono stati licenziati dai padroni e gettati in mezzo alla strada. A Hong Kong sono oltre 340mila, in maggioranza da Filippine o Indonesia, e si occupano anche dei bambini e degli anziani. Solo negli ultimi giorni oltre 20 sono stati cacciati perché positivi.

LAOS

Una famiglia cristiana di un villaggio del sud è stata attaccata e cacciata dalla casa e dalle terre da gruppi buddisti. Dietro l’assalto il 9 febbraio (ma la notizia è rimasta nascosta) a Dong Savanh, provincia di Savannakhet, vi sarebbe l’accusa di praticare una “religione straniera”. Nel raid è stata incendiata la loro abitazione, mentre i familiari sono fuggiti trovando riparo da alcuni parenti.

ISRAELE - PALESTINA

Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso nella notte un combattente palestinese durante un raid in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. La Jihad islamica ha affermato che la vittima era un proprio affiliato. Testimoni oculari hanno riferito di uno scontro a fuoco, divampato in un raid prima dell’alba. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave colpito alla testa.