Le notizie di oggi: Al Jolani nominato presidente per la transizione in Siria, un consiglio legislativo temporaneo stenderà una nuova costituzione. Settanta Rohingya sono sbarcati in Indonesia, mentre 5mila birmani sono tornati nella città di confine Maungdaw. Il numero di tigri in Thailandia sta crescendo. In Giappone le autorità chiedono a 1,2 milioni di persone di usare meno acqua per facilitare un'operazione di soccorso.

CINA - INDIA - RUSSIA

Cina e India stanno fortemente riducendo sui mercati internazionali gli acquisti di petrolio dalla Russia, in quanto il costo del noleggio delle navi da carico non sono soggette alle sanzioni americane emesse a gennaio è aumentato “per alcuni milioni di dollari”. Allo stesso tempo il guadagno russo al barile non supera i 3-5 dollari al barile, e le sanzioni hanno fermato oltre 180 “navi ombra”.

SIRIA

Il leader de facto della Siria Ahmed al-Sharaa (noto anche con il nome di battaglia di al Jolani) è stato nominato presidente per una fase di transizione, autorizzato a formare un consiglio legislativo temporaneo. Il consiglio svolgerà il suo compito fino all'adozione di una nuova costituzione. È stato annunciato anche lo scioglimento delle fazioni armate del Paese, che saranno assorbite dalle istituzioni statali.

MYANMAR - INDONESIA

Più di 70 Rohingya sono sbarcati nella provincia indonesiana di Aceh, regione del Pereulak. Una barca di legno che trasportava 40 uomini, 32 donne e 4 bambini è arrivata sulla spiaggia, ma i tentativi di sbarco sono stati inizialmente respinti dai residenti, come spesso accade. Circa 5mila sfollati interni invece sono tornati nella città di confine Maungdaw, dopo che il gruppo di insorti, Esercito Arakan (AA) che l'ha conquistata dai militari ha terminato di mettere in sicurezza la città.

THAILANDIA

Il numero delle tigri sta aumentando nelle regioni selvagge nell'ovest della Thailandia. Gli sforzi concertati per la protezione e il monitoraggio delle tigri nel Paese hanno portato a un significativo aumento della popolazione, nonostante le criticità legate allo sfruttamento del territorio. Mentre le tigri hanno visto la loro popolazione decimata in tutto il mondo, nelle vaste aree forestali protette della Thailandia la storia è diversa.

GIAPPONE

Le autorità giapponesi hanno chiesto a 1,2 milioni di persone di ridurre le docce e il bucato per evitare che le perdite di liquami aggravino l'operazione di salvataggio di un camionista in una voragine. Il camion è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente a Yashio durante l'ora di punta del mattino, martedì 28 gennaio. I soccorsi sono stati gravemente ostacolati dall'instabilità del terreno intorno alla buca e dalla comparsa di una seconda buca più grande.

GEORGIA

In Georgia si è verificata una sospensione dei servizi internet per diverse ore, soprattutto per gli abbonati della compagnia Magticom, bloccando gli accessi mobili e stanziali, le applicazioni bancarie e le operazioni di pagamento, per un “problema globale della rete” causato da un guasto sul territorio della Turchia per forti nevicate e valanghe, ma anche per “danni sospetti” al canale principale di riserva su cui è stata aperta un’indagine.

KIRGHIZISTAN - TAGIKISTAN

Nell’ambito degli accordi raggiunti dal Kirghizistan e dal Tagikistan sulle frontiere, le autorità dei due paesi inizieranno i trasferimenti dei propri cittadini nelle zone miste per evitare qualunque conflitto, in quanto alcuni paesi sono disposti intorno ai confini come “sopra una scacchiera, con pedine sovrapposte”, ha commentato il presidente kirghiso Sadyr Žaparov.