Le notizie di oggi: Israele ha colpito Jabalia, più grande campo di Gaza, almeno 33 le vittime. La Cina ha avviato un'indagine per esaminare il tasso di natalità in calo. In Myanmar l'Esercito Arakan controlla 10 su 17 comuni nel Rakhine. In Malayasia un disegno di legge sull'autorità dei mufti preoccupa per la libertà di scelta.

COREA DEL NORD - RUSSIA

La Corea del Nord ha iniziato a inviare truppe per combattere con la Russia in Ucraina, secondo l'agenzia di spionaggio della Corea del Sud. L'accusa arriva un giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di ritenere che 10mila soldati nordcoreani potrebbero unirsi alla guerra. Secondo l'agenzia, 1.500 truppe sono già arrivate in Russia - e fonti anonime hanno detto ai media sudcoreani che la cifra finale potrebbe essere più vicina ai 12mila soldati.

ISRAELE - GAZA

Almeno 33 persone sono state uccise e 85 ferite in attacchi israeliani che hanno colpito diverse case ieri a Jabalia, il più grande degli otto campi profughi storici di Gaza, secondo i medici, dove i residenti hanno detto che i carri armati hanno fatto saltare in aria strade e case. L'ufficio stampa del governo di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi potrebbe salire perché alcune persone sarebbero intrappolate sotto le macerie.

CINA

La Cina lancia un sondaggio per affrontare la diffusa “paura di avere figli". La Commissione nazionale cinese per la salute (NHC) sta conducendo un'indagine su 30mila persone per comprendere i fattori che influenzano il loro atteggiamento nei confronti della maternità, mentre le autorità lottano per aumentare il tasso di natalità in calo. L'indagine comprenderà persone provenienti da 150 contee della Cina e 1.500 comunità diverse.

MYANMAR

Pesanti combattimenti sono in corso nello stato occidentale del Myanmar, Rakhine, tra le truppe della giunta e i ribelli etnici. L'Esercito Arakan, o AA, che lotta per l'autodeterminazione del popolo Rakhine, per lo più buddista, ha conquistato territori in tutto lo Stato Rakhine e controlla 10 dei 17 comuni. Sarebbe il primo gruppo ribelle a prendere il controllo di uno Stato se riuscisse a conquistare tutto il territorio controllato dai militari, come ha promesso di fare.

MALAYSIA

Un disegno di legge che concede ai mufti dei territori federali il potere di sancire gli editti religiosi nella legge ha sollevato preoccupazioni tra i musulmani malesi, che temono che violerà la loro libertà di scelta. Il Federal Territories Mufti Bill 2024 ha lo scopo di formalizzare la posizione del mufti (giurista musulmano), del FT, che copre la capitale Kuala Lumpur, Putrajaya e Labuan.

RUSSIA

A Mosca è stata arrestata Marina Egorova, professoressa universitaria e moglie del politico Leonid Gozman, che si trova all’estero per sfuggire a una condanna relativa a fake news sulla guerra. La donna è accusata di “contrabbando di valori culturali” per aver tentato di uscire dalla Russia con degli oggetti d’argento di famiglia, in “gruppo criminale” insieme all’autista.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

A Istanbul è iniziato il terzo incontro di consultazione regionale della piattaforma “3+3” con i ministri degli esteri di Azerbaigian, Iran, Russia, e Turchia (assente quello della Georgia) insieme a quello dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, dedicato in particolare alle trattative di pace tra Baku e Erevan, con incontri bilaterali di tutti i membri con il ministro armeno.