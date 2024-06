Le notizie di oggi: l'esercito birmano se la prende con i commercianti in oro e gli agenti immobiliari. I malesi ingeriscono le maggiori quantità di microplastiche. Sospese le operazioni di recupero dei corpi in Papua Nuova Guinea per il rischio di nuove frane. I talebani demoliscono le abitazioni degli sfollati interni. In Turchia arrestato un sindaco filo-curdo. La Cina continua a fare affari in Asia centrale.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud riprenderà tutte le attività militari lungo la linea di demarcazione (che separa il Paese dalla Corea del Nord) dopo aver sospeso un accordo di pace del 2018. La decisione, presa in seguito all’invio di palloncini di spazzatura da parte di Pyongyang, permetterà a Seoul di elaborare piani di addestramento ed eseguire esercitazioni per il rafforzamento della difesa in prima linea in un’area che negli ultimi cinque anni era stata considerata una zona cuscinetto tra le due Coree.

MYANMAR

La giunta del Myanmar negli ultimi due giorni ha arrestato 35 persone che commerciano oro, valuta estera e vendono immobili all’estero, accusati di destabilizzare il tasso di cambio del kyat, la valuta birmana. Secondo i media statali, tra gli arrestati ci sono, per esempio, anche cinque persone accusate di aver venduto illegalmente unità condominiali in Thailandia. La settimana scorsa il kyat ha toccato il minimo storico con un tasso di cambio di 1 a 4.500 dollari sul mercato nero, contro i 2.100 dollari della Banca centrale del Myanmar.

MALAYSIA

Gli abitanti della Malaysia ingeriscono più microplastiche della maggior parte dei Paesi del mondo, ha rivelato un recente studio, mangiano in media 502,3 mg di microplastiche al giorno, per il 50% derivanti dal consumo di pesce. Una delle principali fonti di microplastiche nelle acque oceaniche è la cattiva gestione dei deflussi di rifiuti di plastica provenienti dalle discariche. Gli autori hanno inoltre sottolineato che, eliminando il 90% dei detriti di plastica, l’assunzione di microplastiche può essere ridotta di oltre il 48% nelle nazioni del sud-est asiatico.

AFGHANISTAN

Secondo quanto riferito dal Norwegian Refugee Council (NRC), a Kabul i talebani hanno iniziato a demolire gli insediamenti per sfollati interni, lasciando più di 800 famiglie, circa 6mila persone, senza casa. L’NRC ha esortato i talebani a sospendere immediatamente gli sgomberi in corso. Alla fine del 2023 si contavano 4,2 milioni di sfollati interni a causa di conflitti e violenze e 1,5 milioni di persone sfollate a causa di disastri naturali, a cui si sono aggiunti circa 600mila afghani espulsi dal Pakistan negli ultimi mesi.

PAPUA NUOVA GUINEA

I corpi di centinaia di abitanti sepolti dalla frana verificatasi nei giorni scorsi in Papua Nuova Guinea non saranno recuperati, hanno comunicato questa mattina le autorità, descrivendo le operazioni di soccorso come "troppo pericolose". "Tutti gli sforzi per recuperare i corpi sono stati annullati a causa del pericolo", ha detto il maggiore dell’esercito Joe Aku, citando il rischio di ulteriori frane. Dopo questa decisione, il reale bilancio del disastro probabilmente non sarà mai noto.

TURCHIA

Scontri in Parlamento ad Ankara dopo che lunedì è stato arrestato Mehmet Siddik Akis, sindaco curdo della provincia sudorientale di Hakkari, al confine tra Iran e Iraq, salito al potere due mesi fa dopo aver vinto le elezioni locali. Il ministero dell'Interno turco ha affermato che Akis avrebbe svolto un ruolo importante all'interno del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), organizzazione bandita dalla Turchia, e l'ha sostituito con un funzionario statale, una mossa già messa in atto in precedenza. Tra i parlamentari dell'AKP, il partito al governo, e del partito filo-curdo DEM è scoppiata una rissa.

RUSSIA

Una provincia della repubblica siberiana della Buriazia, il Mujskij Raion, sta bruciando per una serie impressionante di incendi su quasi 30 mila ettari di bosco, a causa dei temporali secchi degli ultimi giorni con scariche di fulmini, mentre altre zone vicine ai fiumi sono devastate dalle alluvioni, che hanno sommerso anche molte strade, rendendo molto difficili i soccorsi.

KAZAKISTAN - CINA

Il Kazakistan ha affidato alla compagnia cinese China Nonferrous Metal Industry la costruzione di una nuova fabbrica di lavorazione del rame nella regione di Abajsk, per un volume di 300 mila tonnellate all’anno, in accordo con la Kaz Minerals Smelting di Pavlodar, alla cui firma ha presenziato lo stesso primo ministro Olžas Bektenov, e si prevede altri accordi analoghi.