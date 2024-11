Le notizie di oggi: ospedale di Calcutta sospende cure ai pazienti del Bangladesh per ritorsione a violenze contro indù. Il presidente di Taiwan Lai in visita alle isole del Pacifico sue alleate contro le pressioni cinesi. Un documento firmato da oltre 1400 sacerdoti cattolici coreani chiede le dimissioni di Yoon. A Baidu la licenza per sperimentare i veicoli a guida autonoma anche a Hong Kong.

SIRIA

Le forze ribelli in Siria hanno preso il controllo di gran parte della città di Aleppo: nell'offensiva lanciata due giorni fa da Idilib, sono state uccise più di 300 persone, tra cui anche una ventina di civili. Durante la notte la Russia ha lanciato raid aerei sulla città: è la prima volta che accade dal 2016, quando l’esercito siriano riconquistò Aleppo costringendo gli oppositori di Bashar al Assad a lasciare la città. L'aeroporto e tutte le strade che portano in città sono state chiuse, hanno riferito fonti militari all'agenzia di stampa Reuters.

INDIA-BANGLADESH

Il JN Ray Hospital di Kolkata ha annunciato venerdì la sospensione a tempo indeterminato delle cure ai pazienti del Bangladesh. La decisione arriva in risposta alle presunte violenze contro gli indù in Bangladesh e agli insulti alla bandiera indiana da parte di cittadini bangladesi che hanno inasprito le tensioni tra i due Paesi confinanti. Ieri a Chattogram sono stati segnalati altri tre attacchi contro templi indù.

TAIWAN-OCEANIA

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te parte oggi per una visita alle Isole Marshall, Tuvalu e Palau, tre piccoli Stati del Pacifico con una popolazione complessiva di appena 62mila abitanti, ma che rappresentano un quarto della dozzina di Stati che mantengono legami diplomatici con Taiwan, nonostante le pressioni della Cina. Lai trascorrerà anche due notti alle Hawaii e si fermerà un giorno a Guam, territorio insulare degli Stati Uniti nel Pacifico. Nel frattempo l’amministrazione americana ha approvato una nuova fornitura militare a Taiwan: si parla di parti di ricambio per jet da combattimento, sistemi radar e apparecchiature per le comunicazioni, per un valore di 385 milioni di dollari.

COREA DEL SUD

Un gruppo di oltre 1.400 sacerdoti cattolici della Corea del Sud, tra cui l'arcivescovo di Gwangju mons. Ok Hyun-jin e altri quattro vescovi, hanno pubblicato un document nel quale chiedono le dimissioni del presidente Yoon Suk Yeol. “Non possiamo ignorare il feroce grido di protesta del popolo - scrivono -. Il Presidente Yoon ha fallito nell’adempiere la Costituzione, nel proteggere la nazione, nel promuovere l'unificazione pacifica e nel migliorare il benessere della gente. È tempo di ritenerlo responsabile”.

HONG KONG-CINA

La società cinese Baidu ha ottenuto la licenza per testare anche a Hong Kong i veicoli a guida autonoma con il suo servizio di robotaxi Apollo, espandendo così la sua presenza al di fuori della Cina continentale. L'autorizzazione permetterà di condurre prove con 10 veicoli a North Lantau e sarà valida dal 9 dicembre 2024 all'8 dicembre 2029. Nella prima fase sarà possibile far circolare solo un'auto a guida autonoma alla volta su determinati tratti stradali.

GEORGIA

La presidente della Georgia, Salome Zurabišvili, ha affermato che il partito del Sogno Georgiano “ha dichiarato guerra al proprio popolo, compiendo un colpo di Stato contro la costituzione”, portando definitivamente il Paese “dall’Europa verso la Russia”. Il “governo illegittimo” di Tbilisi ha intenzione di “eliminare il passato e distruggere il futuro” del Paese.

RUSSIA

L’agenzia spaziale russa Roskosmos ha annullato il progetto di un viaggio di astronauti russi sulla Luna per carenza di fondi, che impedisce la preparazione dei razzi conduttori super-potenti, come ha dichiarato il direttore Oleg Gorškov al Congresso dei giovani studiosi su “Il cosmo e il futuro: lo spazio diventerà la locomotiva dello sviluppo tecnologico russo?”.