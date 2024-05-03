Le notizie di oggi: agenzia Onu ha stabilito ufficialmente la carestia a Gaza City; decine di morti palestinesi per raid israeliani. Per la Corte Suprema indiana i cani randagi devono essere rilasciati dopo vaccinazione e sterilizzazione. Proteste in Indonesia per i tagli di Prabowo ai finanziamenti regionali. Colpi di avvertimento al confine nella penisola di Corea.

SRI LANKA

L’ex presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe è stato arrestato con l’accusa di uso improprio di fondi statali. Deve rispondere di tre capi d’accusa legati ai viaggi effettuati all’estero durante il suo mandato presidenziale. Ieri Wickremesinghe è comparso davanti al tribunale di Colombo, dopo aver già rilasciato una dichiarazione al Dipartimento Investigazioni Criminali (CID) nella stessa giornata. È stato posto in custodia cautelare. Ha ricoperto la carica di presidente dal 2022 al 2024, subentrando dopo la peggiore crisi economica della storia del Paese.

GAZA - ISRAELE

L'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha stabilito che Gaza City e le aree circostanti stanno ufficialmente soffrendo la carestia, che con ogni probabilità si diffonderà ulteriormente. L'organismo internazionale di monitoraggio della fame ha dichiarato che 514mila persone - quasi un quarto dei palestinesi a Gaza - stanno vivendo in condizioni di carestia; il numero potrebbe salire a 641.000 entro la fine di settembre. Intanto, dopo l'approvazione di Israele del piano per l’occupazione di Gaza City, Netanyahu ha dichiarato che l’esercito continuerà anche se Hamas dovesse accettare un accordo di cessate il fuoco. Da ieri ancora decine di morti palestinesi per i raid israeliani su Gaza.

INDIA

La Corte Suprema dell’India ha modificato la precedente ordinanza che chiedeva alle autorità di Delhi e delle aree limitrofe di trasferire tutti i cani randagi nei rifugi, a seguito delle proteste dei gruppi per la tutela degli animali. Ha stabilito che i randagi debbano essere rilasciati dopo essere stati vaccinati e sterilizzati, e che i cani affetti da rabbia o con comportamenti aggressivi devono essere immunizzati e trattenuti nei rifugi. Il numero di cani randagi a Delhi è stimato intorno al milione.

INDONESIA

Migliaia di indonesiani stanno protestando contro l’aumento delle tasse, e i leader locali avvertono che l’indignazione pubblica peggiorerà se la nuova proposta del presidente Prabowo Subianto di ridurre i finanziamenti regionali verrà attuata. La scorsa settimana Prabowo ha proposto al parlamento di tagliare i finanziamenti regionali di un quarto, nell’ambito dei suoi sforzi per recentralizzare le finanze pubbliche e finanziare ambiziosi programmi politici di punta, come la promessa di pranzi scolastici gratuiti a livello nazionale.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha sparato colpi di avvertimento contro truppe nordcoreane che hanno attraversato temporaneamente il confine fortemente fortificato tra i due Paesi. I media statali nordcoreani hanno definito i colpi una "provocazione deliberata", e Pyongyang ha accusato Seoul di rischiare tensioni "incontrollabili". L’incidente è stato reso pubblico mentre il nuovo presidente sudcoreano Lee Jae Myung lascia Seoul per una visita a Tokyo e Washington. Nelle ultime settimane, Pyongyang ha respinto i tentativi di riconciliazione avanzati dal governo di Lee.

RUSSIA

La minaccia degli attacchi di droni ucraini sta cambiando la vita sociale e culturale in molte regioni della Russia, dove vengono annullati i festival, i concerti e le competizioni sportive, vengono limitati gli accessi ai parchi pubblici e ai centri commerciali, e molte manifestazioni già programmate vengono spostate in città più sicure, e non solo ai confini con l’Ucraina.

ARMENIA

Il premier armeno Nikol Pasinyan ha dichiarato all’agenzia Armenpress che è pronto a iniziare la procedura per le modifiche alla costituzione repubblicana, per eliminare qualunque posizione che possa contraddire il processo di pace con l’Azerbaigian, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, e il governo prevede l’approvazione del nuovo testo nel 2027.