Le notizie di oggi: fissato per il 15 luglio l'inizio dell'attesa plenaria del Partito comunista cinese. Un altro caso di violenza sessuale di un soldato americano contro una minorenne a Okinawa. Modi si prepara a recarsi a Mosca. Si ferma in semifinale la storica corsa della nazionale di cricket dell'Afghanistan.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka ha firmato accordi con la Cina e altri Paesi creditori per ristrutturare circa 10 miliardi di dollari di debito bilaterale. La mossa porta il Paese più vicino alla finalizzazione del processo di ristrutturazione del debito, iniziato nel settembre 2022 dopo che le sue riserve avevano toccato i minimi storici e costretto la nazione insulare al default sul suo debito estero. Gli accordi consentiranno allo Sri Lanka di ritardare il rimborso dei creditori bilaterali fino al 2028 ed estendono il periodo di rimborso fino al 2043. Restano ancora, invece, da ristrutturare circa 12,5 miliardi di dollari in obbligazioni internazionali.

CINA

Il politburo ha annunciato che la terza sessione plenaria del Partito comunista cinese si riunirà dal 15 al 18 luglio per la tanto attesa terza sessione plenaria. Si tratta di un incontro molto atteso (e più volte rinviato) che rappresenterà un momento decisivo del terzo mandato quinquennale del presidente Xi Jinping. La discussion verterà su un'ampia gamma di obiettivi, dall'economia allo sviluppo sociale e alla costruzione dello Stato.

GIAPPONE-STATI UNITI

Un soldato statunitense è stato accusato del rapimento e dello stupro di una ragazza adolescente a Okinawa. Il caso è destinato ad alimentare l'opposizione locale di lunga data alla presenza militare nell’arcipelago giapponese che ospitano più della metà dei 54mial soldati statunitensi in servizio nel Paese. Il 25enne dell'Aeronautica militare avrebbe aggredito la ragazza il 24 dicembre ed è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza dopo la denuncia della famiglia della ragazza.

RUSSIA-INDIA

Il consigliere della presidenza della Russia, Jurij Ušakov, ha comunicato che si sta preparando la visita a Mosca del primo ministro dell’India, Narendra Modi, per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina. Il summit bilaterale con Putin avverrà l'8 e il 9 luglio..

AFGHANISTAN

Si è fermata in semifinale la storica corsa della nazionale dell’Afghanistan al campionato mondiale T20 di cricket. La squadra - fondata nel 1995 nei campi per rifugiati e che compete sotto la bandiera del Paese cancellata dai talebani - è stata sconfitta dal Sudafrica a Trinidad e Tobago dopo essere approdata per la prima volta tra le prime quattro al mondo. I suoi successi al mondiale hanno rappresentato un raro momento di gioia e di unità per il Paese.

ISRAELE

Gli avvocati difensori del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno dichiarato al Tribunale distrettuale di Gerusalemme che, a causa della sua gestione della guerra, il premier potrà testimoniare al processo per corruzione a suo carico “solo a marzo del 2025” per avere il tempo necessario per “non compromettere i suoi diritti e la sua difesa”. Il processo si è aperto nel maggio 2020.

TAGIKISTAN

In Tagikistan sono entrate in vigore le nuove norme per la regolazione delle cerimonie di nozze e funerali, che prevedono multe molto severe per la mancanza di permessi da parte delle autorità, per lo spargimento di denaro durante i festeggiamenti, per il superamento delle quantità permesse di invitati, e anche per i riti dei bambini tenuti in modo irregolare.