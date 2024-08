di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka ha uno dei tassi più alti al mondo di sparizioni forzate, comprese quelle di coloro che sono scomparsi durante l'insurrezione della sinistra Janatha Vimukthi Peramuna (1987-89) e la guerra civile tra il governo e le Tigri Tamil per la liberazione del Tamil Eelam (1983-2009). Le autorità dello Sri Lanka si sono rifiutate per decenni di rivelare la sorte delle persone scomparse o di perseguire i responsabili, inducendo l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani a chiedere azioni penali internazionali. E tutt’ora il governo dello Sri Lanka continua a perseguitare le famiglie delle vittime di sparizione forzata che cercano di far valere i propri diritti, ha dichiarato ieri Human Rights Watch. “Le forze di sicurezza continuano a perseguitare le famiglie attraverso la sorveglianza, l'intimidazione, le false accuse, la violenza e gli arresti arbitrari”, ha dichiarato HRW ricordando la Giornata internazionale delle vittime di sparizione forzata, che ricorreva ieri, 30 agosto.

Il 29 agosto 2024, un tribunale di Trincomalee ha accolto la richiesta della polizia di vietare ai parenti delle persone scomparse di organizzare una processione in occasione della ricorrenza. Meenakshi Ganguly, vicedirettrice per l'Asia di Human Rights Watch, ha dichiarato: “I parenti degli scomparsi vivono il tormento quotidiano di non sapere cosa sia successo ai loro familiari, che le agenzie statali hanno crudelmente aggravato cercando di metterli a tacere”. Aggiungendo che molti di loro sono morti senza avere alcuna verità o giustizia tra le mani. Nel suo rapporto annuale del 22 agosto sullo Sri Lanka al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha descritto “una persistente tendenza alla sorveglianza, all'intimidazione e alle molestie nei confronti dei giornalisti e degli attori della società civile, in particolare di coloro che lavorano sulle sparizioni forzate... e alle rappresaglie contro i familiari delle persone scomparse che si impegnano con le Nazioni Unite o con gli attori internazionali, compresi i membri della comunità diplomatica”.

A maggio Human Rights Watch ha incontrato i parenti delle persone scomparse nel nord e nell'est dello Sri Lanka, per lo più mogli o madri delle vittime. “Hanno descritto uno schema di abusi continui. Molti stanno affrontando procedimenti giudiziari dopo essere stati arrestati durante le proteste, tra cui tre che sono stati ricoverati in ospedale a causa della violenza della polizia contro i manifestanti”, rende noto. Inoltre, descrivendo l'amara esperienza di una donna della Provincia Orientale, che si batte per conoscere la sorte di suo marito, ha detto di ritenere di essere regolarmente sorvegliata dalle agenzie di sicurezza, tra cui il Dipartimento di Investigazione Criminale della polizia, la Divisione di Investigazione sul Terrorismo, la Task Force Speciale e l'esercito.

“Non possiamo alzare la voce, non abbiamo libertà di movimento”, ha detto una donna della Provincia del Nord, il cui marito non è più stato visto dal suo arresto nel 2008. “Loro [le agenzie di sicurezza] ci minacciano e prendono provvedimenti anche contro i nostri familiari. Non abbiamo libertà di fare nulla”. Le donne hanno raccontato che gli agenti di polizia consegnano abitualmente ordini di permanenza - che vietano loro di partecipare a eventi commemorativi o proteste - nel cuore della notte, quando sono vestite in abiti da notte e scattano fotografie. “Se il mio cancello è chiuso, la polizia scavalca il muro o taglia la recinzione per consegnare un ordine di sospensione”, ha detto una di loro. Diverse madri degli scomparsi hanno detto che le minacce più spaventose erano rivolte agli altri figli. Una ha raccontato che quando partecipa alle proteste la polizia le dice: “Devi occuparti di tuo figlio che è ancora vivo”. Un'altra ha raccontato che pochi giorni dopo essere stata arrestata durante una protesta nel 2023, suo figlio è stato arrestato per un caso di droga presumibilmente inventato e mandato in “riabilitazione”.

Nel 2017 il governo dello Sri Lanka ha istituito l'Ufficio per le persone scomparse (OMP), che dovrebbe stabilire il luogo o il destino delle persone scomparse, ma non ha risolto quasi nessun caso. I parenti hanno accusato l'OMP di esercitare pressioni su di loro affinché accettino di ricevere risarcimenti che temono portino all'archiviazione dei loro casi senza ulteriori indagini. “Prima ci fidavamo dell'OMP, ma dopo che hanno assunto alcuni commissari, abbiamo perso la nostra fiducia”, ha detto la madre di una persona scomparsa di Mannar, nel nord-ovest dello Sri Lanka, riferendosi alla nomina di ex alti funzionari delle forze di sicurezza all'interno dell'organismo. Ha detto di aver rifiutato le offerte di risarcimento perché “ho bisogno di sapere cosa è successo a mio figlio”. Molti parenti delle persone scomparse sono scettici anche nei confronti della proposta dell'attuale governo di istituire una nuova commissione nazionale per la verità e la riconciliazione, dopo che in passato numerosi organismi simili non sono riusciti a garantire la verità o la responsabilità. “Non l'accettiamo. Non abbiamo fiducia in essa”, ha detto uno di loro. Hanno sottolineato l'importanza del coinvolgimento internazionale, anche nelle indagini penali.