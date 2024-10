Le notizie di oggi: Delhi approva programma da 1,2 miliardi per raddoppiare la produzione di olio da tavola. A Hong Kong un abitante su cinque vive in condizioni di povertà. Ankara e Baghdad firmano un MoU sul ritorno volontario dei migranti iracheni. Cittadina cambogiana in Malaysia deportata per aver criticato il governo di Phnom Penh sui social.

GOLFO - IRAN - ISRAELE

Negli incontri a Doha di questa settimana gli Stati arabi del Golfo hanno rassicurato l’Iran della loro neutralità nel conflitto tra Teheran e Israele. Il timore condiviso è che una più ampia estensione del conflitto possa minacciare le strutture petrolifere. Una fonte presente agli incontri ha rivelato che in cima all’agenda dei lavori in tutte le discussioni vi era l’urgenza della de-escalation regionale. Nella mattinata un raid aereo israeliano nei pressi del valico di confine libanese di Masnaa con la Siria ha interrotto una strada utilizzata da centinaia di migliaia di persone per fuggire. A Beirut da ore si registrano pesanti bombardamenti, lambito anche l’aeroporto internazionale.

INDIA

Delhi ha approvato ieri un programma da 1,2 miliardi di dollari per raddoppiare la produzione di olio da tavola in sette anni e ridurre la dipendenza dall’export. L’obiettivo è passare dagli attuali 12,7 milioni di tonnellate metriche a 25,45 entro il 2030-31, pari al 72% circa del fabbisogno interno. L’India soddisfa quasi due terzi della sua domanda con acquisti di olio di palma, soia e girasole da Indonesia, Malaysia e Russia.

HONG KONG

A Hong Kong un abitante su cinque vive in condizioni di povertà, condizionato anche dalle debolezze dell’economia cinese. Lo rivela un rapporto di Oxfam secondo cui un milione di persone è al di sotto della soglia minima. Il tasso ha superato il 20% nel primo trimestre 2024, con aumento del 42,9% sullo stesso periodo del 2019. Il numero di famiglie povere è aumentato del 22,7%.

TURCHIA - IRAQ

Ankara e Baghdad hanno firmato un protocollo d’intesa sul ritorno volontario degli iracheni nel proprio Paese, per risolvere la questione migrazione dopo decenni di instabilità. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione nella gestione in modo più sostenibile e sicuro. La storia della migrazione irachena in Turchia risale agli anni ‘80, l’ultima ondata nel 2014 con l’ascesa dell’Isis.

MALAYSIA - CAMBOGIA

Nuon Toeun, 36enne cambogiana che lavorava da anni come cameriera in Malaysia è stata deportata nella patria di origine per alcuni commenti pubblicati sui social e critici verso i leader a Phnom Penh. Attivisti ed esperti sottolineano come la vicenda sia solo l’ultimo esempio di come un governo del Sud-est asiatico manovri per aiutare un Paese vicino nella repressione del dissenso.

KAZAKHSTAN - MONGOLIA - RUSSIA

Il ministero dei Trasporti di Astana ha comunicato che il Kazakistan e la Mongolia hanno avviato l’iter per la realizzazione di una nuova autostrada tra i due Paesi. La direttrice attraverserà il territorio della Russia, a cui hanno chiesto l’approvazione, a partire dalla tratta già esistente di 189 chilometri tra la città kazaka di Ust-Kamenogorsk e la frontiera russa, per altri 837 km.

ASIA

Si tiene in questi giorni in Qatar il terzo summit del “Dialogo per la cooperazione in Asia”. Si tratta di un’iniziativa proposta per la prima volta nel 2002 dalla Thailandia per “creare nuovi strumenti di collaborazione interregionale” e che raduna i rappresentanti di 31 nazioni dell’Asia compresi Cina, Russia, Iran, India, Giappone e i Paesi dell’Asia centrale.