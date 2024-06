Le notizie di oggi: per la Banca Mondiale la guerra congela la crescita economica del Myanmar. In Kuwait strage dei migranti nel rogo di un edificio. Allarme siccità in diverse province della Cina. Il premio Nobel Yunus indagato per appropriazione indebita con altre 13 persone. In Tagikistan vietato ufficialmente l’uso dell’hijab.

IRAN

Un cristiano armeno è stato condannato a 10 anni di carcere. Nella sentenza i giudici, non avendo riscontrato prove certe, hanno usato una disposizione del codice penale punisce per semplice “supposizione” di reato. Hakop Gochumyan, in cella dalla scorsa estate, è finito a processo per “attività di proselitismo” definito “deviante” che “contraddice la sacra legge dell’islam” per appartenenza e leadership di “una rete di cristianesimo evangelico”.

MYANMAR

In Myanmar si registra il livello più elevato di povertà degli ultimi sei anni, con una crescita bloccata a causa della guerra e che si attesterà ad un misero 1% nell’anno fiscale (in calo rispetto a previsioni del 2%), come emerge dall’ultimo rapporto della Banca Mondiale. L’escalation di violenza, carenza di manodopera e una valuta in deprezzamento rendono più difficile fare affari.

KUWAIT

La strage dei migranti. Sono almeno 49 le vittime in Kuwait, dopo che un incendio è divampato in un edificio che ospita lavoratori stranieri. Tra di loro vi sono numerosi indiani e alcune persone di altra nazionalità non ancora precisata. Il vice-primo ministro ha accusato i proprietari di immobili di violazioni alle norme sulla sicurezza dietro l’incidente. Decine le persone ferite e ricoverate negli ospedali.

CINA

Settimane di scarse precipitazioni in alcune zone della Cina, accompagnate da un caldo torrido, hanno determinato una situazione di grave siccità dal nord-ovest all’est. Le autorità stanno cercando di ridurre al minimo l’impatto sull’agricoltura e le forniture di acqua ed energia, previste temperature record. Interessate le province di Gansu, Shaanxi, Shanxi, Henan e Shandong.

BANGLADESH

Il premio Nobel Muhammad Yunus (che nega ogni addebito) e altre 13 persone sono incriminate per appropriazione indebita di circa due milioni di dollari, sottratti - secondo l’accusa - dal fondo di previdenza dei lavoratori della sua società di telecomunicazioni Grameen Telecom, che detiene una quota del 34,2% di Grameenphone. Gli inquisiti devono rispondere anche di riciclaggio di denaro.

TAGIKISTAN

Dopo anni di repressione, e le donne costrette a scegliere fra la carriera e aderire ai precetti della fede musulmana, le autorità del Tagikistan hanno ufficialmente vietato l’uso dell’hijab, il velo islamico. Il Parlamento ha adottato alcuni emendamenti alla legge su “Tradizioni e celebrazioni” che vietano di indossare importare, vendere e pubblicizzare “vestiti estranei alla cultura” locale.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha approvato una legge che prevede multe e privazione della libertà fino a quattro anni per la partecipazione a tutte le organizzazioni “indesiderate”. Nel mirino non soltanto le Ong straniere, ma vengono aggiunte norme che permettono di dichiarare tale qualunque organizzazione straniera, per “riempire un buco legislativo” secondo lo speaker Vjačeslav Volodin.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Si è tenuta a Erevan la sessione del Dialogo strategico tra Armenia e Stati Uniti, a cui ha preso parte anche il vice-segretario di Stato per le questioni di Europa ed Eurasia, James O’Brien. Al termine dell’incontro il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan, ha parlato di “occasione storica” per concludere la pace con l’Azerbaigian e stabilire a lungo la sicurezza nella regione.