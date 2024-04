di Joseph Masilamany

Kuala Lumpur (AsiaNews) – In Malaysia nello Stato nord-orientale di Terengganu, governato dagli islamisti del Partito Islamico della Malesia (PAS), una donna è stata condannata alle percosse per rapporti inappropriati con un uomo, applicando la sharia, la legge islamica. Se eseguita si tratterebbe del primo caso di questo tipo nello Stato.

Nurfifi Amira Nawi, che ha 37 anni ed è madre di un figlio, è stata accusata ai sensi della sezione 31 (b) del Syariah Criminal Offences (Takbir) (Terengganu) (Amendment) Enactment 2022, per essere stata da sola con un uomo di 40 anni che non era suo marito in una casa nel distretto di Kemaman, il 31 gennaio scorso.

Nurfifi Amira si è dichiarata colpevole del reato. Il giudice Rosli Harun l'ha quindi condannata a sei colpi di bastone e a una multa di 4.000 ringgit (785 euro), oltre a otto mesi di carcere. L'imputata era già stata condannata per un reato simile nel 2018 ed era stata multata. Il giudice ha anche consigliato a Nurfifi Amira di sposarsi immediatamente per evitare di commettere nuovamente un reato simile. “In precedenza hai detto che ti saresti sposata, ma non è successo. Non c’è rimorso in te”, ha detto il giudice alla donna raccomandandole anche di non sposarsi nella città di confine di Golok, in Thailandia, dove le coppie musulmane contraggono matrimoni clandestini.

Il PAS governa gli Stati nord-orientali di Terengganu e Kelantan dal 2018. Ideologicamente incentrato sul fondamentalismo islamico, la sua base elettorale è in gran parte concentrata sulle quattro coste rurali e orientali della Malesia peninsulare, compreso il nord conservatore, in particolare nel Kelantan, Terengganu, Perlis e Kedah.

Con queste vittorie, il PAS ha spinto per inasprire le punizioni ai sensi della legge islamica attraverso il codice penale della Sharia di ogni Stato. Il partito deve però fare i conti con nuovi attori ora dopo il governo di Najib Razak, che sosteneva l'agenda del PAS, ha perso il suo mandato elettorale. In passato, l'ex primo ministro Mahathir Mohamed aveva bloccato i tentativi del PAS di approvare le leggi islamiche nel Kelantan e nel Terengganu.

Il National Trust Party (Amanah), un partito scissionista del PAS che ora fa parte della coalizione di governo sotto il "governo di unità" del primo ministro Anwar Ibrahim, dovrebbe bloccare i tentativi del PAS di spingere per l'attuazione della sharia. Tuttavia, il PAS e la coalizione di cui fa parte oggi - Perikatan Nasional - hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime elezioni. Il partito islamista ha ottenuto il maggior numero di seggi e il patto Perikatan Nasional ha riaffermato il suo controllo su quattro governi statali dall'agosto 2023. Questo ha portato molti osservatori a suggerire che un'ondata "verde" o "islamista" sta trasformando il panorama politico della Malaysia.