Le notizie di oggi: piove acqua anche dalla cupola del Taj Mahal. Decine di giornalisti di diverse testate di Hong Kong hanno ricevuto messaggi minatori. Il Giappone riconosce la cittadinanza alla figlia di due rifugiati afghani. Ondata di arresti per presunta pedofilia in Malaysia in una rete di case di accoglienza di un'organizzazione islamica. Il Turkmenitan a corto di carburante.

MYANMAR

La giunta militare del Myanmar ha chiesto aiuto alla comunità internazionale per fare fronte ai danni causati dal tifone Yagi, che dopo il Vietnam e la Thailandia sta seminando morte e devastazione anche in questo Paese. La capitale Naypyidaw è tra le aree più colpite. Secondo fonti ufficiali le inondazioni hanno ucciso finora 33 persone, ma Radio Free Asia parla già di almeno 160 vittime.

INDIA

La cupola principale del Taj Mahal ad Agra, uno dei più celebri monumenti indiani, sta subendo infiltrazioni d'acqua a causa delle forti piogge che prosegono da tre giorni in Uttar Pradesh, e hanno inondato un giardino all'interno dell'edificio. Un alto funzionario dell'Archaeological Survey of India (ASI), ha confermato la notizia diffusa attraverso un video divenuto virale, ma ha assicurato che non ci sono danni.

HONG KONG

Decine di giornalisti di almeno 13 testate di Hong Kong sono stati molestati in quello che sembra essere un “attacco sistematico e organizzato”, ha denunciato Selina Cheng, presidente dell'Associazione dei giornalisti di Hong Kong. Quindici giornalisti hanno visto inviate denunce a familiari, padroni di casa, datori di lavoro, con la minaccia che se avessero continuato a collaborare con i giornalisti, avrebbero potuto violare le leggi sulla sicurezza nazionale. Le molestie hanno comportato anche minacce di morte.

GIAPPONE

Con una sentenza innovativa, l'Alta Corte di Nagoya ha concesso la cittadinanza giapponese a una bambina nata in Giappone da rifugiati afghani ritenendo che i genitori fossero sostanzialmente “apolidi” al momento della sua nascita, nel novembre 2022. I genitori della bambina sono fuggiti dall'Afghanistan dopo la presa di potere dei Talebani e hanno ottenuto lo status di rifugiati in Giappone nell'agosto 2023. La Legge giapponese concede la cittadinanza ai bambini nati da genitori apolidi.

MALAYSIA

La polizia malese sta indagando sulla Global Ikhwan Services and Business (GISB), un'importante organizzazione commerciale islamica con legami con la setta Al-Arqam, dopo che centinaia di bambini sono stati salvati da presunti abusi in case di accoglienza che si ritiene siano gestite dal gruppo. Gli investigatori hanno fatto irruzione in 20 case di accoglienza in due stati della Malaysia, arrestando 171 sospetti, tra cui insegnanti e assistenti islamici, e portando in salvo 400 bambini e adolescenti.

RUSSIA-IRAN

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto a San Pietroburgo il segretario del Consiglio supremo di sicurezza dell’Iran, Ali Ahmadin, affermando che “negli ultimi anni le relazioni amichevoli russo-iraniane hanno assunto un dinamismo ulteriore, grazie soprattutto al sostegno della Guida Suprema Ali Khamenei, e sono anche una priorità per il nuovo presidente Masud Pezeshkyan”, aspettando l’Iran al summit Brics di ottobre.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan si sta verificando nuovamente un grave deficit di carburante, con code infinite nei velayat di Mari e Lebap e in tutta la parte sud-orientale del Paese. Ai distributori dove si riesce a rifornirsi vengono concessi al massimo 20 litri di benzina di pessima qualità (A-80) come era già avvenuto a inizio di agosto, e si prevedono ulteriori limitazioni a breve.