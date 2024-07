di Nirmala Carvalho

Tra le vittime molte donne e bambini. Erano più di 10mila all'evento di Bhole Baba, un ex poliziotto trasformatosi in predicatore che raduna grandi folle. All'origine del caos una tempesta di sabbia ma - secondo i testimoni - anche il comportamento del servizio d'ordine del religioso. Il vescovo di Lucknow mons. Gerard Mathias: "Prego per le vittime e perché simili tragedie non si ripetano".

Lucknow (AsiaNews) – È di almeno 121 morti accertati il tragico bilancio della tragedia accaduta ieri nella città di Sikandra Rao, nel distretto di Hathras in Uttar Pradesh, dopo la calca a un Satsang (un evento religioso), a cui avrebbero partecipato più di 10mila persone. Le vittime sono per la maggior parte donne e bambini.

Chaitra V., commissario di divisione della città di Aligarh, nello Stato dell'Uttar Pradesh, ha raccontato che i partecipanti stavano uscendo dal luogo dell'evento quando una tempesta di polvere li ha accecati, provocando l’accalcamento della folla e il conseguente tragico incidente. Il responsabile medico dello Stato, Umesh Kumar Tripathi, ha riferito ai giornalisti che "molti feriti" sono stati ricoverati in ospedale.

Secondo alcune testimonianze, parte della responsabilità sarebbe da attribuire agli inservienti di Bhole Baba (nella foto), il predicatore indù che guidava il rituale; avrebbero infatti impedito alla gente di lasciare il luogo in mezzo al caldo e all'umidità, in modo che il predicatore e il suo seguito potessero uscire per primi. Quando finalmente è stato consentito il deflusso della folla, è scoppiato il caos che ha portato alla tragedia.

Suraj Pal, o Bhole Baba, come viene chiamato dai suoi seguaci, proviene da Bahadur Nagar, nella zona di Patiyali del distretto di Kasganj. Ha lasciato il suo lavoro nella polizia statale 17 anni fa per diventare un predicatore. Nonostante il suo seguito si estenda oltre l'Uttar Pradesh fino al Rajasthan e al Madhya Pradesh, sia il predicatore sia i suoi accoliti mantengono una certa diffidenza nei confronti dei media.

Secondo quanto raccontato da un devoto, Bhole Baba non aveva alcun mentore religioso e, poco dopo il suo ritiro volontario dal servizio, avrebbe avuto una “visione” della divinità. Da allora è diventato incline alle attività spirituali. Tiene i suoi Satsang ogni martedì e, prima di Hathras, aveva tenuto un evento simile nel distretto di Mainpuri la scorsa settimana. Nel maggio 2022, durante il periodo della pandemia di Covid 19, aveva suscitato polemiche perché dopo aver chiesto l'autorizzazione per un raduno di religioso di 50 persone nel distretto di Farrukhabad, la congregazione è cresciuta fino a oltre 50mila persone. La vicenda aveva creato grave imbarazzo nel governo locale dell’Uttar Pradesh, che è guidato dal monaco indù Yogi Adityanath, uno degli esponenti più in vista del Bjp, il partito del premier Narendra Modi.

Il primo ministro ha annunciato che ai parenti stretti di ogni persona che ha perso la vita verranno versate 200mila Rupie (circa 2200 euro ndr) dal Fondo di soccorso nazionale, mentre i feriti riceveranno 50mila rupie (550 euro).

Commentando la tragedia, il vescovo Gerard Mathias, della diocesi cattolica di Lucknow, ha dichiarato ad AsiaNews: “È stato davvero un evento tragico quello avvenuto nel distretto di Hathras durante un Satsang. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e prego per l’eterno riposo dei morti. Prego e desidero che simili tragedie non si ripetano. E che tutte le persone coinvolte prendano misure adeguate per prevenirle”.