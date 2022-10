di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Diverse autorità indonesiane e sacerdoti hanno espresso le loro condoglianze per la tragedia allo stadio di Malang, sull’isola di Giava, in cui sono morte 131 persone per le violenze scoppiate dopo una partita di calcio tra l’Arema FC e il Persebaya Surabaya. Il bilancio delle vittime, che al momento include anche due poliziotti, è destinato a salire: molti feriti gravi sono ancora ricoverati in ospedale, mentre decine di cadaveri, mancanti dei documenti personali, devono ancora essere identificati.

La partita era finita 3 a 2 per il Persebaya Surabaya. Secondo il ministro della Sicurezza c’erano 4mila persone in più del dovuto all'impianto Kanjuruhan, mentre il capo della polizia locale ha riferito che circa 3mila persone - tifosi dell’Arema FC, che giocava in casa - hanno fatto irruzione in campo alla fine del match. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e molte persone sono rimaste schiacciate nella ressa.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alle vittime e alle loro famiglie”, ha dichiarato il presidente Joko “Jokowi” Widodo in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Il governo costituirà un gruppo indipendente per l'accertamento dei fatti guidato dal ministro della Sicurezza, mentre le partite di calcio della Liga 1, la massima serie indonesiana, resteranno sospese fino a nuovo avviso.

Anche il vescovo della diocesi di Malang, mons. Henricus Pidyarto Gunawan, ha espresso le sue condoglianze: "Voglio esprimere il mio cordoglio a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari durante la tragedia calcistica di ieri. Le mie preghiere vanno a tutte le persone decedute. Spero che Dio misericordioso accolga i morti e che tutti i feriti si riprendano in fretta”, ha proseguito il presule ad AsiaNews.

“Spero davvero che queste famiglie ricevano un sostegno morale. Esorto inoltre le autorità indonesiane e l'Associazione calcistica indonesiana, insieme all'agenzia di sicurezza dello Stato, a svolgere un'indagine approfondita e ad assicurare i responsabili alla giustizia, in modo che un incidente del genere non si ripeta mai più”, ha aggiunto invece p. Hans Jeharut, segretario dell'Ufficio della Commissione per i laici della Conferenza episcopale indonesiana (Kwi). Decine di altri sacerdoti hanno fatto eco all’appello e chiesto di pregare per le vittime.

“Per me non è il momento di incolpare gli uni e gli altri, ma di andare mano nella mano ad offrire assistenza ai bisognosi”, ha affermato p. Peter Christian Siswanto, segretario esecutivo della Kwi. “L'incidente di ieri dovrebbe essere un’opportunità per l’intero popolo indonesiano per imparare il vero spirito sportivo: non solo quello di competere ma anche di 'fomentare la gentilezza' quando si perde una partita. Valori chiave che dovrebbero essere appresi non solo da atleti e dirigenti ma anche dai tifosi”.