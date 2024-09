Le notizie di oggi: l'azienda giapponese Icom non produce da 10 anni le radio coivolte nelle esplosioni in Libano. In Malaysia 49 funzionari del Dipartimento dell'Immigrazione arrestati per aver fatto entrare illegalmente lavoratori nel Paese. È morto il bambino giapponese vittima dell'attacco di matrice nazionalista ieri a Shenzhen. 1500 lavoratori Samsung protestano da 11 giorni nel Tamil Nadu.

ISRAELE - LIBANO

Dopo la morte di almeno 14 persone e oltre 450 ferite in un secondo giorno di esplosioni in tutto il Libano, con l'attacco di ieri che sembra aver preso di mira le radio portatili di Hezbollah, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che l'esercito sta dirottando le truppe verso il nord, dove il “centro di gravità” della guerra si è spostato. Gallant ha fatto queste dichiarazioni nella base aerea più a nord di Israele, nel mezzo degli attacchi israeliani a dispositivi di telecomunicazione in Libano.

GIAPPONE

L'azienda giapponese Icom ha dichiarato oggi di aver interrotto 10 anni fa la produzione del modello di radio coinvolto nelle recenti esplosioni in Libano.“L'IC-V82 è una radio portatile che è stata prodotta ed esportata, anche in Medio Oriente, dal 2004 all'ottobre 2014", recita un comunicato. “La produzione delle batterie necessarie per il funzionamento dell'unità principale è stata anch'essa interrotta e non è stato applicato un sigillo ologramma per distinguere i prodotti contraffatti".

MALAYSIA

49 funzionari del Dipartimento dell'Immigrazione della Malaysia - tra cui un alto funzionario - sono stati arrestati dagli agenti della polizia giudiziaria in relazione a un'associazione che avrebbe fatto entrare illegalmente nel Paese lavoratori stranieri. L'alto funzionario - un quarantenne - sarebbe stato la mente dietro un'operazione all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur.

CINA - GIAPPONE

È morto il bambino giapponese di 10 anni accoltellato ieri da un aggressore mentre si recava a scuola a Shenzhen, in Cina. Un attacco di matrice nazionalista, avvenuto nei giorni in cui si ricorda l'invasione della Manciuria. Il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha dichiarato che è deceduto nelle prime ore di oggi. “Non dovrebbe mai accadere in nessun Paese". Il Giappone ha chiesto alla Cina di fornire una spiegazione dettagliata dei fatti e di adottare forti misure di sicurezza.

INDIA

Negli ultimi 11 giorni, circa 1500 lavoratori della società sudcoreana Samsung Electronics hanno scioperato nello stato indiano meridionale del Tamil Nadu, causando gravi interruzioni della produzione. I lavoratori in sciopero si riuniscono ogni giorno in un terreno vicino alla fabbrica esistente da 17 anni e chiedono che Samsung riconosca il loro sindacato di recente costituzione, il Samsung India Labour Welfare Union (SILWU). La protesta è tra le più grandi a cui Samsung abbia assistito negli ultimi anni, mentre Modi corteggia gli investimenti stranieri.

RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto che aumenta il numero complessivo di membri delle Forze Armate russe a 2,38 milioni di persone, di cui 1,5 milioni di soldati effettivi, e il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha commentato questa decisione come “giustificata dall’atmosfera ostile sui confini occidentali, e dall’instabilità di quelli orientali”.

KAZAKISTAN

Il ministro per il turismo del Kazakistan ha illustrato le cifre della prima metà del 2024, che ha visto l’arrivo di 566,5 mila turisti, oltre 50 mila in più dell’anno precedente, soprattutto dalla Russia (186 mila) e dalla Cina (70 mila), ma anche da molti altri Paesi a cominciare dall’India (53 mila), Turchia (30 mila) e Usa con 20 mila, con grandi prospettive di sviluppo del settore.