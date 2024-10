Le notizie di oggi: l'economia cinese cresce, ma non abbastanza. Il Sudafrica ha chiesto a Taiwan di spostare i propri uffici dalla capitale Pretoria. Anche i bambini nati all'estero da madri malesi potranno ottenere la cittadinanza in Malaysia. In Russia aumentano i controlli contro i film di Hollywood. Il Kzakistan non h intenzione di aderire ai BRICS (per ora).

MEDIO ORIENTE

Yahya Sinwar, il capo di Hamas, ideatore degli attacchi del 7 ottobre 2023, è stato ucciso ieri dall’esercito israeliano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra a Gaza continuerà fino a che non verranno liberati gli ostaggi e le Idf hanno proseguito le operazioni a Gaza e in Libano. Hezbollah ha detto che è iniziata una nuova fase della guerra. Gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di avviare i colloqui per un cessate il fuoco.

SUDAFRICA – TAIWAN

Il governo sudafricano ha chiesto a Taiwan di trasferire l’ufficio di rappresentanza fuori dalla capitale, Pretoria, entro la fine di ottobre, affermando che non sono possibili negoziazioni su questo tema. Il Sudafrica insiste sulla questione da un anno, facendo riferimento al principio di “una sola Cina”. L’ultima è arrivato il 7 ottobre, giorno di festa nazionale per Taiwan, indicando che il Sudafrica è disposto a sacrificare le relazioni con Taiwan a favore di quelle con la Cina.

CINA

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il Pil cinese nel terzo trimestre è cresciuto del 4,6% su base annua, ancora una volta al di sotto dell’obiettivo del 5%, anche se leggermente migliore rispetto al periodo precedente. La produzione industriale a settembre è cresciuta del 5,4% e le vendite al dettaglio del 3,2% a settembre. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che siano necessari maggiori impulsi alla crescita entro la fine dell’anno, perché nel frattempo la crisi del mercato immobiliare continua.

COREA DEL SUD - VIETNAM

La sudcoreana Hyosung ha intenzione di raddoppiare gli investimenti in Vietnam, investendo altri 4 miliardi di dollari in data center, carburante per l'aviazione e altro, seguendo le orme dell'altro colosso coreano, la Samsung. L'annuncio è stato dato dal governo vietnamita dopo che il primo ministro Pham Minh Chinh ha incontrato il presidente della società, Cho Hyun-joon, per la seconda volta in tre mesi

MALAYSIA

La Malaysia ha approvato una legge di modifica alla Costituzione che consente ai bambini nati all'estero da madri malesi di avere diritto alla cittadinanza. Altre sezioni che avevano generato critiche sono state risolte, (come per esempio un articolo secondo cui i coniugi stranieri, in caso di divorzio dopo due anni dall’ottenimento della cittadinanza, potranno mantenerla) mentre, invece, i figli di residenti stranieri nati in Malaysia non otterranno più la cittadinanza automaticamente ma dovranno richiederla.

RUSSIA

Sono stati decisi in Russia controlli sempre più capillari nelle sale cinematografiche per evitare la proiezione di copie-pirata dei film di Hollywood e stranieri in generale, come “accompagnamento” di cortometraggi russi, soprattutto nelle sale di periferia delle città e dei paesi di provincia, e anche per impedire la loro diffusione tramite internet.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan non ha intenzione di aderire al gruppo dei Paesi Brics in tempi attuali e nel prossimo futuro, nonostante siano arrivate proposte in tal senso da Mosca al presidente Kasym-Žomart Tokaev che ha dichiarato di “guardare agli interessi nazionali del Paese” e dando la priorità all’Onu come “organizzazione universale senza alternativa per la soluzione dei problemi internazionali”.