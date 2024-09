Benedetta nel giorno della festa di sant'Andrea Kim alla presenza dei vescovi coreani in visita ad limina. La Vergine indossa un hanbok, l'abito tradizionale coreano, ed è raffigurata come Nostra Signora della Pace. "Interceda per la riconciliazione nella penisola coreana".

Città del Vaticano (AsiaNews) – Un nuovo mosaico di Maria Regina della Pace, che tiene in braccio il Bambino Gesù indossando un hanbok - l’abito tradizionale coreano - campeggia da qualche giorno nei Giardini Vaticani. La cerimonia di benedizione del mosaico di Nostra Signora di Corea si è svolta 20 settembre, nella festa di sant’Andrea Kim e degli altri martiri coreani. A presiederla è stato il card. Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Commissione dello Stato della Città del Vaticano. Alla cerimonia di benedizione hanno partecipato più di 200 persone, tra cui il cardinale Lazzaro You Heung sik, prefetto del Dicastero per il Clero, e i vescovi coreani che in questi giorni si trovavano a Roma per la loro visita ad limina, la visita periodica che ogni cinque anni i vescovi del mondo compiono in Vaticano.

È stato il card. You Heung sik, già vescovo di Daejeon e primo coreano a guidare un dicastero vaticano, a chiedere a papa Francesco nel maggio 2023 il permesso di collocare una statua coreana della Madonna nei Giardini Vaticani, che contengono immagini della Vergine Maria provenienti da tutto il mondo. Il pontefice ha risposto immediatamente: “È una buona idea”.

L’artista Shim Soonhwa ha inziailmente dipinto l’immagine su una tela che è stata donata al dicastero per il Clero; da qui poi è stato realizzato il mosaico, prodotto in Corea e completato con la modanatura in marmo a Carrara in Italia. L’hanbok indossato dalla Madonna è rosso e verde turchese, dove il rosso rappresenta la maternità e il turchese la pace. Anche Gesù Bambino è rappresentato con gli abiti tradizionali coreani dei bambini piccoli. “Nel corso del mio lavoro – ha raccontato l’artista - ho ricordato e pregato per coloro che in tutto il mondo soffrono a causa della guerra e ho chiesto alla Madre di portare loro la pace”.

Il mosaico è stato collocato nel Bastione Maestro dei Giardini Vaticani, dove sono già presenti altre immagini mariane provenienti da 11 Paesi del mondo, tra cui Filippine, Colombia e Uruguay. Benedicendo l’opera il card. Fernando Vérgez Alzaga ha detto: “Tutti quanti passeranno davanti all’immagine di Nostra Signora di Corea, ricorderanno la Corea e pregheranno affinché la pace nella Penisola coreana sia raggiunta con l'intercessione di Nostra Signora della Pace”.

Da parte sua il presidente della Conferenza episcopale coreana, mons. Mathias Lee Yong-hoon vescovo di Suwon, dopo aver ringraziato il card. Lazzaro You Heung sik per aver promosso l’iniziativa, ha aggiunto: “Credo fermamente che il movimento per la pace e la riconciliazione nella penisola coreana sarà rapidamente accelerato dalla benedizione del mosaico di Nostra Signora di Corea”. Ha anche chiesto al cardinale di fare ogni sforzo affinché i fedeli coreani possano visitare questo luogo e pregare qui la Madonna.

