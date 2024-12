di Vladimir Rozanskij

Il governo di Biškek guarda a Singapore come a una strada da imitare. E la valorizzazione della produzione agricola, uno dei capitoli più significativi dell’export kirghiso, è un'opportunità importantissima per le relazioni con la città-Stato, dove non ci sono grandi risorse naturali.

Biškek (AsiaNews) - Il Kirghizistan sta cercando di orientarsi verso un modello economico e statale più dinamico e contemporaneo, guardando al modello asiatico di Singapore, come afferma su Kaktus.media il coach professionale Kevin Cann della Precision Powerlifting Systems, membro del consiglio di consulenza della Harvard Business Review, che assiste molte compagnie di primo piano nella stessa Singapore e un po’ in tutto il mondo.

Egli spiega che “il business couching è una modalità organizzativa che serve a scoprire il potenziale da leader dei collaboratori delle aziende, a qualunque livello essi lavorino”. Vuol dire abbattere le barriere e sviluppare le conoscenze necessarie per raggiungere gli scopi più importanti, aprendo la strada ai progetti più ambiziosi. Lavorando in Kirghizistan, Cann ritiene che il Paese “stia sulla soglia di una crescita tumultuosa”, osservando il desiderio delle persone di superare i vecchi modelli di eredità centrasiatica e sovietica.

È fondamentale valorizzare la produzione agricola, uno dei capitoli più significativi dell’export kirghiso, importantissima anche per Paesi come Singapore o Macao, dove non ci sono grandi risorse naturali, e si è sempre alla ricerca dei generi alimentari sul mercato internazionale. Inoltre in Kirghizistan è ben sviluppata l’industria leggera, con molte ditte di vestiario e articoli tessili, in un settore dove da tutto il mondo si cercano alternative alle sedi più tradizionali, come per esempio il Bangladesh o la Cambogia, spiega l’esperto.

Lo stesso governo di Biškek guarda a Singapore come a un modello da imitare, ma Cann avverte che “Singapore ha avuto bisogno di molto tempo per diventare quello che è oggi”. Esistono dei principi fondamentali a cui attenersi, compresi i viaggi di osservazione e conoscenza delle tecnologie e dei metodi degli altri Paesi, a cominciare dagli Usa o dalla Gran Bretagna, per assorbire le esperienze migliori. È indispensabile quindi invitare in Kirghizistan degli esperti a livello internazionale, cosa che ha fatto con grande attenzione proprio il governo di Singapore, aprendosi a vari settori non solo per la produzione immediata, ma soprattutto per la formazione dei quadri.

Singapore inoltre viene esaltata per l’alto livello di istruzione della popolazione. La formazione è sempre la base dell’innovazione, ribadisce Cann, anche se “non è necessario che tutti arrivino ai gradi più alti, l’importante è che tutti abbiano la possibilità di imparare e trovare i propri veri interessi”. Se una persona è attratta dal proprio lavoro, allora cercherà di eseguirlo al massimo delle sue possibilità. Si può studiare presso istituzioni accademiche, ma anche imparare dai manager più esperti e qualificati, e questo è un altro dei principi-chiave del successo di Singapore, invitando non solo professori, ma anche grandi professionisti.

Un altro campo dove Singapore ha raggiunto grandi risultati è la capacità di creare un’atmosfera molto favorevole agli investimenti. Si sono così attirate molte compagnie dall’estero, che hanno trovato una forza lavoro ben preparata, permettendo alle ditte internazionali di far interagire i propri specialisti con quelli locali, e “lo scambio di conoscenze e di esperienze è davvero importante”, assicura il coach-manager. Chi viene da fuori deve infatti a sua volta imparare le caratteristiche della società, della cultura e dello stile di vita del Paese, e può quindi condividere la sua esperienza internazionale a vari livelli, in un continuo processo in due direzioni.

Cann osserva che “molti pensano che in Asia sia tutto uguale dappertutto, ma questa è una visione fuorviante”. Ogni Paese è diverso dagli altri, e questo è vero anche per i cinque vicini dell’Asia centrale, con diversità di risorse naturali e di potenziale umano, in una concorrenza che deve diventare sempre più costruttiva e di aiuto reciproco.