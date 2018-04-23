di Nirmala Carvalho

L'Alta Corte di Allahabad ha rinviato a giudizio p. Pereira per aver dato definito quella di Gesù "l'unica vera religione" durante una predicazione in chiesa. I giudici si sono richiamati alla "laicità" dell'India per dire che così si denigrano le altere confessioni. Vicenda paradossale in uno Stato come l'Uttar Pradesh, roccaforte dei fondamentalisti indù

Mumbai (AsiaNews) - Presentare la verità della propria religione nel contesto di una predicazione in chiesa sarebbe un oltraggio alle altre fedi. È l’ennesimo caso surreale di pressione contro i cristiani dell’India. In una vicenda che – paradossalmente – avviene “in nome della laicità” proprio nello Stato dell’Uttar Pradesh, una delle roccaforti del fondamentalismo indù.

L’Alta Corte di Allahabad ha rifiutato di annullare un caso ai sensi dell’articolo 295A del Codice Penale Indiano (offesa deliberata alla religione altrui) contro p. Vineet Vincent Pereira -un sacerdote cattolico di Varanasi amico di AsiaNews, olto noto per le sue batteglie in favore della giustizia - stabilendo che affermare che una religione sia “l’unica vera religione” nell’India laica denigrerebbe le altre fedi.

Il caso è nato dopo che p. Pereira, cristiano, ha presentato una petizione per annullare una denuncia e i successivi procedimenti contro di lui. La denuncia sosteneva che durante incontri di preghiera egli avesse ripetutamente affermato che il cristianesimo è l’unica vera religione, cosa che, secondo l’accusa, avrebbe ferito i sentimenti religiosi dei membri di un’altra fede.

L’avvocato di p. Pereira ha sostenuto davanti alla Corte che il religioso sia stato ingiustamente coinvolto per intimidirlo. Lo Stato dell’Uttar Pradesh, governato dai nazionalisti indù, si è invece opposto alla richiesta di annullamento, sostenendo che le questioni sollevate riguardavano fatti controversi che devono essere esaminati in un processo. Questa richiesta è stata accolta dal collegio dei giudici: il procedimento penale proseguirà presso il tribunale di primo grado.

P. Vineet Vincent Pereira, ha dichiarato ad AsiaNews: “Ho già presentato una dichiarazione giurata alla Corte Suprema riguardo al mio caso. Le accuse mosse contro di me non hanno alcun collegamento con la denuncia. Quello che ho predicato era rivolto ai fedeli in chiesa. Predico la mia fede. Non condanno alcuna religione, ma difendo la giustizia. Predico l’amore di Dio”.

Sulla vicenda il vescovo ausiliare di Mumbai mons. Dominic Savio ha espresso preoccupazione per alcune parti del disegno di legge anti-conversione appena approvato dallo Stato del Maharashtra che potrebbero portare ad accuse simili.

“La definizione di ‘allettamento’ nel Capitolo I, articolo 2(a)(vii) – ha spiegato - include il ‘glorificare una religione rispetto a un’altra’. Questa formulazione solleva serie preoccupazioni. Ogni religione, per sua natura, proclama la verità del proprio credo. Nella tradizione cristiana, ad esempio, la convinzione che la salvezza avvenga attraverso Gesù Cristo è un principio fondamentale. Con l’attuale formulazione della legge, anche la semplice esposizione di questi insegnamenti dottrinali - senza alcun riferimento o critica ad altre religioni - potrebbero essere interpretati come ‘glorificazione’ di una religione rispetto a un’altra, esponendo leader religiosi o istituzioni a controlli legali e possibili arresti”.

Anche Sanjay R. Hegde, avvocato presso la Corte Suprema indiana, ha commentato il caso in un post su X: “Con il massimo rispetto per l’Alta Corte, questa è una cattiva interpretazione del diritto. Esistono molte correnti dell’induismo stesso che enfatizzano un unico percorso escludendo tutti gli altri. Ma anche se un cittadino credesse nel Grande Mostro degli Spaghetti, dovrebbe essere libero di dire che il Pastafarianesimo è l’unico vero cammino e che tutti gli altri si sbagliano”.