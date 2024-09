Si tratta di 115 volumi e test specifici per il Central Board of Secondary Education (Cbse) e l’Indian Certificate of Secondary Education (Icse). Presentati ufficialmente dalla Conferenza dei vescovi cattolici di rito latino. Il card Ferrão: l’educazione è una “missione primaria della Chiesa in India”.

Bangalore (AsiaNews) - A conferma di un rinnovato impegno della Chiesa locale nel campo dell’istruzione, la Conferenza dei vescovi cattolici di rito latino dell'India (Ccbi) ha lanciato una collana di 115 libri scolastici; a questi si aggiungono alcuni testi specifici per la preparazione di curriculum elettivi/non di base per le scuole legate al Central Board of Secondary Education (Cbse) e all’Indian Certificate of Secondary Education (Icse). La presentazione si è tenuta ieri, 10 settembre, presso la St. John’s National Academy of Health Sciences, a Bangalore, capitale dello Stato meridionale di Karnataka.

I libri di testo sono stati ufficialmente svelati dal card. Filipe Neri Ferrão, arcivescovo di Goa e Damão e presidente Ccbi, alla presenza di 40 vescovi che hanno partecipato alla riunione del Comitato esecutivo della Conferenza episcopale. A loro si sono uniti educatori, superiori di istituti, segretari delle diverse commissioni Ccbi e alcuni dignitari di alto livello.

Secondo quanto spiega in una nota inviata ad AsiaNews e a firma del reverendo Stephen Alathara, vice-segretario generale Ccbi, nell’incontro presieduto dal porporato si sono registrati alcuni “interventi e discorsi di alto profilo” di personalità ecclesiastiche. Fra le altre ricordiamo “il card. Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai, il card. Anthony Poola, arcivescovo di Hyderabad, mons. Peter Machado, arcivescovo di Bangalore e mons. Elias Gonsalves, arcivescovo di Nagpur”.

“L’istruzione è una missione primaria della Chiesa in India” ha sottolineato il card. Filipe Neri Ferrão, il quale ha poi aggiunto che “con numerose scuole in tutto il Paese, siamo impegnati a fornire un’istruzione di qualità alle generazioni future”. “Questa nuova serie di libri di testo - ha concluso il porporato nel suo intervento - rafforzerà ulteriormente il nostro apostolato educativo”.

Plauso e lodi all’iniziativa arrivano anche dal card. Gracias, che si è congratulato con quanti sono stati coinvolti nel “monumentale compito” di pubblicare la serie di libri di testo per le scuole cattoliche. L’arcivescovo Peter Machado ha sottolineato la “responsabilità” della Chiesa nel formare “futuri cittadini che sostengano i valori umani e costituzionali”. Al riguardo, il prelato ha fatto riferimento ai libri di testo di educazione ai valori della Ccbi, lanciati nel 2022, come strumento essenziale per questa missione.

La pubblicazione della collana e dei volumi si è resa possibile grazie alla collaborazione di Arclight Global, il braccio editoriale della Ccbi, fondato anch’esso nel 2022. Questa pubblicazione, ufficializzata nella giornata di ieri, segna un “significativo passo avanti” negli sforzi della Chiesa “per migliorare le risorse educative nelle sue scuole in India”.

(Ha collaborato Nirmala Carvalho)