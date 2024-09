Le notizie di oggi: gli ex leader della Jemaah Islamiyah in Indonesia continuano a tenere incontri di deradicalizzazione. Il governo indiano ha sciolto un comitato che ha più volte criticato i ritardi nel censimento. In Pakistan migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere il rilascio dell'ex premier Imran Khan. Continuano a scendere i prezzi delle case in Cina.

VIETNAM

Almeno 20 persone sono rimaste uccise in Vietnam per il passaggio del tifone Yagi. I feriti sono oltre 220. Le sedi di diverse multinazionali che si trovano nella città costiera di Haiphong, sono rimaste chiuse ieri e si sono registrati innumerevoli danni. In parecchie aeree la fornitura di corrente elettrica è stata interrotta e diverse autostrade nel nord del Paese sono state allagate.

INDONESIA

Alcuni ex leader del gruppo terroristico Jemaah Islamiyah (JI) hanno tenuto un altro raduno per sensibilizzare alla deradicalizzazione a Bekasi, alla periferia di Jakarta, per esortare alcuni membri dell’organizzazione a costituirsi a contribuire alla pace e allo sviluppo economico in Indonesia. “Se avete delle armi, consegnatele alle autorità. Non sarete trattenuti”, ha detto in videoconferenza uno dei capi di JI, Abu Rusdan, arrestato nel 2021,

INDIA

Il ministero delle Statistiche e dell’attuazione dei programmi ha sciolto il Comitato permanente per le statistiche, perché, secondo le autorità indiane, il suo lavoro si sovrapponeva a quello del Comitato direttivo per le indagini campionarie nazionali. Il realtà, i membri dell’organizzazione sostengono lo scioglimento sia avvenuto per aver sottolineato i ritardi nella conduzione del censimento nazionale da cui dipende l’erogazione degli aiuti statali.

PAKISTAN

Migliaia di persone sono ieri scese in piazza per chiedere il rilascio dell’ex primo ministro Imran Khan, in carcere da oltre un anno. Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha organizzato una manifestazione nella capitale, Islamabad, con l’approvazione di un tribunale locale (la prima da quando Khan è stato arrestato) nonostante l’amministrazione cittadina avesse bloccato i principali punti di accesso. Si sono registrati scontri con la polizia.

CINA

I prezzi delle case in Cina continuano a scendere nonostante i tentativi del governo di salvare il mercato immobiliare. Secondo l’istituto di ricerca China Index Academy, agosto è stato il 28mo mese consecutivo in cui si è registrato un calo dei prezzi, con una diminuzione di quasi il 7% rispetto all’anno scorso. Gli esperti affermano che le misure attuate da Pechino a partire da maggio non sono sufficienti a invertire la tendenza del mercato, in crisi da tre anni.

RUSSIA - EUROPA

Secondo i dati dell’Eurostat, diffusi dall’agenzia Verstka, nel 2023 i Paesi della Ue hanno rilasciato ai russi oltre 115 mila permessi di soggiorno, poco meno degli oltre 116 mila del 2022, raggiungendo nei due anni di guerra il record di circa 232 mila, cinque volte di più del quinquennio precedente, soprattutto in Germania, Polonia, Spagna e Cipro.

MOLDAVIA

Anche le banche della Moldavia hanno espresso il rifiuto “a tempo indeterminato” di accettare pagamenti legati alla Russia attraverso il sistema della Zolotaja Korona, la “Corona d’Oro” dei Paesi ex-sovietici con scambi multilaterali, e solo la Eurocreditbank ha comunicato che “cercherà di ripristinare i servizi dopo le opportune correzioni”, senza precisare i tempi.