VIETNAM

Una nuova tempesta tropicale - il tifone Soulik - si è abbattuta sul Vietnam ieri, provocando l'evacuazione di circa mille persone, mentre le autorità hanno messo in guardia da ulteriori frane e inondazioni, una settimana dopo che il più grande tifone dell'anno ha attraversato il sud-est asiatico. Segue il tifone Yagi, arrivato sulla costa settentrionale del Vietnam il 7 settembre. Mercoledì, le inondazioni e le frane causate da quella tempesta avevano causato almeno 329 morti e diversi dispersi.

ISRAELE - LIBANO

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che gli attacchi con cercapersone e walkie-talkie hanno superato “tutte le linee rosse” e che il gruppo si vendicherà e non si lascerà scoraggiare nella sua lotta contro Israele a sostegno dei palestinesi di Gaza. Gli attacchi senza precedenti, che si sono svolti nell'arco di due giorni, hanno ucciso almeno 37 persone. Intanto altri 12 palestinesi sono stati uccisi in due attacchi israeliani a Gaza City, dopo che giovedì i raid israeliani hanno causato almeno 28 morti in tutta la Striscia.

SRI LANKA

Da mercoledì è in corso la pausa di riflessione per le elezioni in Sri Lanka. Oltre 17 milioni di srilankesi voteranno domani per eleggere un nuovo presidente per un mandato di cinque anni: la prima elezione da quando una grave carenza di riserve di dollari ha spinto l'isola dell'Asia meridionale nella sua peggiore crisi finanziaria.

TAIWAN

Anche le coppie formate da taiwanesi e cittadini cinesi dello stesso genere possono ora registrare legalmente i loro matrimoni a Taiwan. Nel 2019 Taiwan il primo Paese della regione a legalizzare le nozze tra persone LGBTQ+. Le tensioni tra Taiwan e la Cina - che rivendica l'isola autogovernata come parte del suo territorio e mantiene quotidianamente movimenti militari intorno ad essa - finora avevano però fatto sì che le coppie omosessuali dello Stretto non fossero coperte da questa legge.

INDONESIA

La Asian Development Bank (ADB) ha approvato un prestito di 500 milioni di dollari all'Indonesia per finanziare un programma volto a favorire gli sforzi di transizione energetica del Paese. L'Indonesia, ricca di risorse e con l'obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2060, sta cercando di ridurre l'uso del carbone da cui è dipendente con il sostegno finanziario della Just Energy Transition Partnership (JETP) del G7. l'ADB ha dichiarato che il programma è impegnato "per la transizione energetica pulita, sul rafforzamento della governance del settore e sulla sostenibilità finanziaria”.

ARMENIA

Le autorità dell’Armenia hanno comunicato di aver impedito un tentativo di colpo di Stato con rivolta armata, che stavano preparando alcuni cittadini armeni e profughi del Nagorno Karabakh, 7 dei quali sono stati individuati e che stavano per partecipare a un addestramento di 3 mesi in Russia pagando una somma di 220 mila rubli al mese, per poi assaltare il governo.

RUSSIA

Ai tribunali russi giungono quotidianamente decine di richieste legali da parte delle madri e dei parenti dei soldati russi scomparsi in Ucraina senza notizie sul loro destino, anche perché l’unico modo per ottenere i compensi promessi per la loro morte è il riconoscimento della stessa da parte del tribunale, e spesso vengono riconosciuti e seppelliti corpi di altre persone.