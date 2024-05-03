Le notizie di oggi: aperta un’inchiesta per maltrattamenti sul parco per animali selvatici legato alla famiglia Ambani. Gas lacrimogeni e cannoni ad acqua a Jakarta contro manifestanti in piazza per stipendi elevati e benefit a favore dei deputati. A dispetto della recente sconfitta alle urne, cresce il sostegno al premier giapponese Ishiba. Il presidente siriano ad interim al-Sharaa interverrà all'Assemblea generale dell'Onu.

VIETNAM

Il tifone Kajiki ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite altre 10 in Vietnam, mentre persistono forti piogge che potrebbero causare ulteriori inondazioni e frane. Sinora si contano circa 7mila case danneggiate e 28mila ettari di piantagioni di riso inondate, abbattuti 18mila alberi e 331 pali elettrici che hanno causato blackout diffusi nelle province di Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen e Phu Tho. Le strade della capitale Hanoi sono state gravemente allagate, il traffico paralizzato.

INDIA

La Corte Suprema ha ordinato l’apertura di un’inchiesta su un parco per il recupero di fauna selvatica nel Gujarat gestito dalla Reliance Foundation, braccio filantropico del gruppo del miliardario Mukesh Ambani e guidato dal figlio Anant. Fra le accuse vi sarebbero acquisizioni illegali di animali e maltrattamenti, anche se finora non sono emerse prove certe. Il sito web dice di aver curato migliaia di animali e di aver costruito il più grande ospedale per elefanti.

INDONESIA

La polizia ha sparato gas lacrimogeni e ha usato cannoni ad acqua per respingere centinaia di manifestanti che cercavano di entrare nel Parlamento indonesiano ieri, a Jakarta, per protestare contro gli stipendi giudicati eccessivi e i benefit dei deputati. Un gruppo in abiti scuri ha lanciato pietre e fuochi d’artificio contro gli agenti, in tenuta antisommossa. Non vi sono al momento conferme di danni o arresti fra i dimostranti, che chiedono un taglio degli emolumenti.

GIAPPONE

Il sostegno al primo ministro giapponese Shigeru Ishiba è salito di quasi 20 punti percentuali, nonostante la sua coalizione di governo abbia perso la maggioranza nelle elezioni parlamentari di luglio. È quanto emerge da un sondaggio di opinione pubblicato ieri del giornale Yomiuri. Il gradimento si attesta attorno al 39%, in aumento di 17 punti percentuali rispetto al precedente rilevamento. Il tasso di disapprovazione è sceso al 50% dal 67% di luglio.

ISRAELE - SIRIA

Israele ha inviato 60 soldati per prendere il controllo di un’area all’interno del confine siriano intorno al Monte Hermon. Lo denunciano fonti del ministero degli Esteri di Damasco, che parlano di violazione della sovranità e ulteriore minaccia alla sicurezza regionale. Una accusa che giunge in una fase di colloqui fra i due Paesi mediati dagli Stati Uniti, finalizzati ad una de-escalation nel sud. A settembre è in previsione un intervento del presidente ad interim Ahmed al-Sharaa all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

RUSSIA - SVIZZERA

La procura generale della Russia ha dichiarato “indesiderata” l’attività nel Paese della fondazione International Baccalaureate, che ha sede in Svizzera e promuove la formazione sociale. Tuttavia, secondo i russi “intende formattare la gioventù russa secondo i modelli occidentali” con “progetti russofobi spacciati per istruzione” e “valori non tradizionali”.

TAGIKISTAN - CINA

Il ministro dei Trasporti del Tagikistan, Azim Ibrokhim, ha discusso con l’ambasciatore della Cina Go Xi-Ziun le prospettive di cooperazione bilaterale nell’ambito dei trasporti internazionali. L’obiettivo è di costruire e modernizzare le strade verso Dušanbe e in altre regioni del Paese, in particolare un viadotto a due piani nella capitale, che deve solo essere approvato.