FILIPPINE – UCRAINA

Le Filippine prenderanno parte al prossimo vertice sulla pace in Ucraina che si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha partecipato allo Shangri-La Dialogue a Singapore (il principale forum sulla Difesa in Asia) ed è poi volato a Manila per una visita a sorpresa al presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. Durante il forum sulla sicurezza, entrambi i leader hanno criticato duramente la Cina.

INDONESIA

Il capo e il vice della Nusantara Capital Authority, che supervisiona il progetto da 32 miliardi di dollari per la costruzione della nuova capitale dell’Indonesia, si sono dimessi a sorpresa. "Il presidente ha nominato il ministro dei Lavori pubblici e dell'Edilizia abitativa e il vice ministro dell'Agricoltura come capo ad interim e vice capo", ha comunicato il governo. I due nuovi funzionari sono stati incaricati di accelerare la costruzione della nuova capitale Nusantara, che dovrebbe essere inaugurata a metà agosto, mentre non è stata fornita alcuna motivazione per le dimissioni.

INDIA

L’alleanza guidata dal Bharatiya Janata Party del primo ministro indiano Narendra Modi dovrebbe ottenere una maggioranza di due terzi alla Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento, in base a quanto previsto dagli exit poll dopo la chiusura delle elezioni sabato. Con un numero di seggi tra 353 e 401, il nuovo governo avrà la possibilità di fare importanti modifiche alla Costituzione, ma gli analisti hanno sottolineato che in passato i sondaggi indiani non sempre si sono rivelati affidabili. Nel frattempo a causa delle temperature estreme sono morte più di 50 persone in tre giorni.

MALDIVE – ISRAELE

Il governo delle Maldive – arcipelago a maggioranza musulmana - hanno deciso di vietare l’ingresso agli israeliani, ha comunicato ieri un portavoce del presidente Mohamed Muizzu, senza fornire dettagli su quando entrerà in vigore la nuova legge. Muizzu ha anche annunciato una campagna nazionale di raccolta fondi chiamata “Le Maldive in solidarietà con la Palestina”. Quasi 11mila israeliani avevano visitato le Maldive l’anno scorso, una cifra pari allo 0,6% del totale degli arrivi turistici.

COREA

In risposta all’invio di palloncini contenenti spazzatura da parte di Pyongyang, Seoul ha deciso di sospendere un accordo di distensione dei rapporti firmato nel 2018, almeno fino a quando non sarà ristabilita la fiducia reciproca, ha fatto sapere il Consiglio presidenziale di sicurezza nazionale. Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale Chang Ho-jin ha detto che il governo adotterà misure “insostenibili” contro il Nord, tra cui, forse, la ripresa delle campagne di propaganda tramite gli altoparlanti lungo il confine, con cui Seoul lancia messaggi di critica contro il regime di Kim Jong-un e diffonde canzoni K-pop.

RUSSIA

Gli analisti russi del progetto “Per essere precisi” hanno preparato un “indice di moralità” delle regioni federali, sulla base dei dati statistici ufficiali sulla natalità in Russia, sull’uso dei contraccettivi e sui matrimoni, valutati in base ai valori “tradizionali” o “orientati all’Occidente”, per cui in testa ci sono le regioni caucasiche e asiatiche, mentre chiudono la classifica come “meno tradizionali” San Pietroburgo, Smolensk e Altaj in Siberia.

GEORGIA

Il governo di Tbilisi ha comunicato che il porto di Anaklja verrà ricostruito per trasporti a lunga distanza dalla compagnia cinese China Communications Construction, che si trova nella lista nera delle sanzioni Usa, ma per cui ha garantito lo stesso premier Iraklij Kobakhidze, dopo che lo stesso progetto era stato negato senza spiegazioni ad aziende americane nel 2016.