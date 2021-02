di Paul Wang

Hong Kong (AsiaNews) – Almeno 2 miliardi di persone nei Paesi dell’estremo oriente e del sudest asiatico celebrano oggi il Capodanno lunare: non solo la Cina, la Corea, il Giappone, il Vietnam, ma anche tutti quei Paesi dove si trova una percentuale considerevole di migranti cinesi: Myanmar, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Singapore, …

Molto spesso le feste per il Capodanno sono le uniche feste che sono concesse ai lavoratori e durano almeno 15 giorni, fino alla festa delle Lanterne.

Ogni anno è sotto l’influenza di uno dei 12 animali dello zodiaco. Quest’anno è l’anno del Bue (o del Bufalo), che durerà fino al 31 gennaio 2022. Secondo le tradizioni astrologiche cinesi, il bue è un animale che lavora con impegno e capace di resistere a ogni difficoltà, un animale capace di portare frutti, stabile e determinato. Per questo, esso promette bene in un anno ancora segnato dagli effetti della pandemia da coronavirus.

Gli inizi non sono però promettenti. In Cina il governo ha sconsigliato ogni viaggio. Di solito, prima della festa del Capodanno, centinaia di milioni di migranti ritornano al loro villaggio per fare festa insieme alle loro famiglie. Ma quest’anno, molti di loro passeranno le feste nei luoghi di lavoro, perdendo l’unica occasione in un anno di vedere i figli e i genitori.

Viaggi bloccati anche in Indonesia e Vietnam, come pure ad Hong Kong. I viaggi all’estero sono frenati a causa delle quarantene richieste all’andata e al ritorno. Perfino a Macao, i casinò, di solito pieni per “provare la fortuna nel nuovo anno”, rimarranno pressoché vuoti. Per tutto il 2020 i casinò della ex colonia portoghese hanno perduto il 63% degli introiti.

Forse è proprio a causa dell’atmosfera grigia che si respira, i pronostici astrali per i superstiziosi sono pieni di grandi promesse: l’anno che è iniziato sarà “pieno di fortuna”, “con un lavoro che sarà ricompensato”, “capace di attrarre prosperità e successo”. Per facilitare la fortuna, si consiglia di vestire con colori giallo e verde e di indossare gingilli metallici.

Anche in amore tutto sarà magnifico perché questo anno rafforzerà i rapporti di amicizia e di amore. E – si assicura – “non vi sarà alcun evento esplosivo o catastrofico”: insomma, tutto il contrario di quanto è successo nel 2020.

Come è ormai tradizione, anche il papa fa gli auguri per il Capodanno lunare. All’udienza del 10 febbraio scorso, papa Francesco ha detto: “Nell’Estremo Oriente e in varie parti del mondo, il prossimo venerdì 12 febbraio molti milioni di uomini e donne celebreranno il Capodanno lunare. A tutti loro e alle loro famiglie desidero inviare il mio cordiale saluto, unitamente all’augurio che il nuovo anno porti frutti di fraternità e solidarietà. In questo particolare momento, nel quale forti sono le preoccupazioni per affrontare le sfide della pandemia, che tocca non solo il fisico e l’anima delle persone ma influisce anche sulle relazioni sociali, formulo l’auspicio che ognuno possa godere di piena salute e di serenità di vita. Mentre invito, infine, a pregare per il dono della pace e di ogni altro bene, ricordo che essi si ottengono con bontà, rispetto, lungimiranza e coraggio, non dimenticando mai di avere una cura preferenziale verso i più poveri e i più deboli”.