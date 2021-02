Città del Vaticano (AsiaNews) – In occasione della 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra il 26 settembre prossimo, il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ha diffuso oggi il tema scelto da papa Francesco per quest’anno: “Verso un ‘noi’ sempre più grande”. Il tema si ispira “al Suo appello a far sì che «alla fine non ci siano più ‘gli altri’, ma solo un ‘noi’» (Fratelli tutti, 35). E questo ‘noi’ universale deve diventare realtà innanzitutto all’interno della Chiesa, la quale è chiamata a fare comunione nella diversità”.

“Il messaggio, suddiviso in sei sotto-temi, riserverà un’attenzione particolare alla cura della famiglia comune, la quale, assieme alla cura della casa comune, ha come obiettivo quel ‘noi’ che può e deve diventare sempre più ampio e accogliente”.

Il Dicastero annuncia pure di aver allestito una campagna di comunicazione: “A cadenza mensile, saranno proposti sussidi multimediali, materiale informativo e riflessioni di teologi ed esperti che aiuteranno ad approfondire tema e sotto-temi scelti dal Santo Padre”.