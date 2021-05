L'Alta Corte contro procura e polizia. Dubbi sulla richiesta dell’accusa di trattare in base alla legge sulla sicurezza nazionale il presunto caso di frode in cui è implicato Jimmy Lai.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – L’Alta corte ha concesso stamane all’ex presidente del Partito democratico Wu Chi-wai, ora in carcere, di poter assistere al funerale del padre. La richiesta di libertà temporanea è stata riconosciuta in via urgente dopo il rifiuto opposto dall’Amministrazione penitenziaria.

Il servizio funebre è previsto in serata e il funerale domani. Le autorità carcerarie avevano spiegato il loro rifiuto sostenendo che l’uscita dalla prigione di Wu avrebbe creato “problemi di sicurezza” per il pubblico e il personale penitenziario. Esse avevano offerto all’attivista democratico di seguire le esequie in streaming su internet, scatenando le furiose proteste della famiglia.

Wu è sotto processo per "aver preso parte e incitato altri" a partecipare a una manifestazione non autorizzata il primo luglio 2019, nel pieno delle proteste anti-governative contro la proposta di legge sull’estradizione. Egli è anche fra le 47 personalità che devono affrontare un giudizio per aver organizzato o preso parte nel luglio 2020 a elezioni primarie per selezionare i candidati pro-democrazia alle parlamentari di settembre (poi rinviate).

Nel frattempo, il giudice distrettuale Stanley Chan ha espresso dubbi sulla richiesta della Procura generale di trattare in base alla legge sulla sicurezza nazionale il presunto caso di frode in cui è implicato Jimmy Lai. Secondo l’accusa sarà difficile andare avanti con il processo se esso non sarà affidato a un giudice nominato dall’esecutivo per affrontare le minacce alla sicurezza.

Lai è in prigione da mesi accusato di reati contro la sicurezza nazionale e per aver partecipato a due manifestazioni non autorizzate. La Procura lo accusa anche di aver subaffittato in modo illegale alcuni locali destinati a Next Digital, l’editore del quotidiano filo-democratico Apple Daily. Gli uffici si trovano in un edificio di proprietà della Hong Kong Science and Technology Parks Corporation, un ente finanziato dallo Stato.

Chan ha detto che la Procura farebbe meglio a raccogliere prove della colpevolezza dell’imputato, invece di chiedere un giudice specializzato sulla sicurezza nazionale per agevolare l’accusa. Una decisione sarà presa a fine anno, con il processo che dovrebbe partire nel marzo 2022.