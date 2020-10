Secondo il Sipri, nel periodo 2017-2019, Tel Aviv ha venduto a Baku armi per 375 milioni di dollari. In cinque giorni di ostilità solo bilanci parziali sulle vittime. Francia, Russia, Usa chiedono la fine delle ostilità. La Turchia, alleata dell’Azerbaijan, come condizione esige il ritiro delle truppe armene dal Nagorno Karabakh.