di Mathias Hariyadi

Semarang (AsiaNews) – Un grazie ai giornalisti cattolici del Paese per il modo in cui svolgono il loro lavoro, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, è stato espresso dal governatore della provincia di Java Centrale, il musulmano Ganjar Pranowo. L'occasione è stato un riconoscimento a lui assegnato dalla Pwki (Associazione dei giornalisti cattolici indonesiani) nel corso della propria assemblea, alla quale hanno partecipato via web oltre 200 reporter. Pranowo ha assistito anche alla Messa celebrata in diretta da Roma da tre sacerdoti indonesiani che collaborano con il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.

“È un compito nobile – ha detto Pranowo – il fatto che ogni giornalista cattolico si spenda perché le opere buone praticate dalle persone nella nostra società diventino abitudine, rafforzando l'empatia e la comprensione reciproca”. Egli ha fatto riferimento a queste notizie positive anche nel descrivere la situazione del Covid-19 nella sua provincia, fra le più colpite dalla pandemia.

“Alcune buone abitudini locali – ha spiegato il governatore – sono praticate ogni giorno dagli abitanti della provincia. Quando anche nelle situazioni di maggiore precarietà vengono rispettati quarantena e lockdown parziali, molte persone si rendono subito disponibili per distribuire cibo e bevande in forma gratuita”. Pranowo sottolinea che il suo compito di governatore è “solo quello di rendere più facile che questa tradizionale apertura alla solidarietà continui tra la nostra gente”.

All'incontro è intervenuto anche il ministro indonesiano della Comunicazione, il cattolico Johnny G. Plate, che ha evidenziato il ruolo cruciale dei giornalisti cattolici nella promozione della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid. “Il vostro aiuto – ha detto Plate – è fondamentale per combattere le fake news sui vaccini che circolano sui social network”.

Oltre a Pranowo, l'associazione dei giornalisti cattolici ha premiato il generale Doni Monardo, responsabile della task force contro il coronavirus, il generale Firli Barhuli, responsabile della Commissione anti-corruzione, e la stilista Anne Avantie.

(Con il contributo di Royani Lim)