Ted Hui, Ray Chan e Chu Hoi-dick hanno spruzzato in aula un liquido maleodorante e gettato una pianta in decomposizione. Protestavano contro l’adozione di una legge che punisce l’oltraggio all’inno nazionale cinese. Fronte democratico: È tattica del terrore per reprimere il dissenso. Ieri arrestato un consigliere distrettuale anti-establishment.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – La polizia ha arrestato stamattina tre ex parlamentari filo-democratici, accusati di aver bloccato i lavori del Legco (l’assemblea cittadina) con “liquidi maleodoranti” e gettando nell’aula una “pianta in decomposizione”. I fatti sono avvenuti tra fine maggio e i primi di giugno durante le discussioni per l’approvazione di una legge che punisce l’offesa all’inno nazionale cinese.

Ted Hui, Ray Chan e Chu Hoi-dick sono stati fermati per aver disturbato e interrotto i lavori del Legco, e per aver “scioccato” il suo presidente Andrew Leung. Secondo il fronte democratico, gli arresti rientrano in una “tattica del terrore” per reprimere il dissenso.

Dall’estate del 2019, e fino allo scoppio della pandemia da coronavirus, il movimento pro-democrazia ha organizzato quasi ogni giorno dimostrazioni per la difesa dell’autonomia cittadina rispetto al potere di Pechino. L’approvazione il 30 giugno della nuova legge sulla sicurezza, voluta dal regime cinese, ha soffocato le iniziative di resistenza al governo.

La scorsa settimana, i membri anti-establishment del Legco si sono dimessi in massa dopo che l’esecutivo di Carrie Lam – su ordine delle autorità cinesi – aveva estromesso quattro di loro dall’assemblea. Hui è tra coloro che hanno rassegnato le dimissioni; Chan e Chu hanno abbandonato invece il loro incarico in agosto, dopo che Lam ha deciso di rinviare le elezioni – in programma il 6 settembre – e prorogare la legislatura di un anno.

Le Forze dell’ordine hanno arrestato ieri anche Raymond Li, consigliere distrettuale filo-democratico di Sha Ti. L’accusa nei suoi confronti è di aver preso parte in maggio a una protesta contro la nuova normativa sulla sicurezza, allora in discussione.