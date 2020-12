L’accusa è di aver attraversato illegalmente il confine cinese. Due di loro – minorenni – sono ancora in attesa di una formale incriminazione. La popolarità della leader cittadina cala del 5% in meno di un mese. In diminuzione anche soddisfazione del pubblico per lo Stato di diritto. Disagio per la gestione della pandemia e gli effetti della legge sulla sicurezza.

Hong Kong (AsiaNews) – Le autorità del Guangdong hanno incriminato in modo formale 10 dei 12 attivisti democratici detenuti in Cina da più di tre mesi. L’annuncio è stato fatto oggi dalla procura della Corte distrettuale di Yantian a Shenzhen. Per due di loro l’accusa è di aver organizzato l’attraversamento illegale della frontiera; otto sono perseguiti per aver passato illecitamente la frontiera; nessuna decisione è stata presa per gli ultimi due sospettati, che sono minorenni.

Nell’agosto scorso, la guardia costiera cinese ha intercettato al largo del Guangdong un motoscafo con a bordo 12 cittadini di Hong Kong. Secondo notizie non ufficiali, l’imbarcazione si dirigeva a Taiwan per mettere in salvo i fuggitivi, che con la nuova legge sulla sicurezza rischiavano di finire in prigione per aver partecipato alle manifestazioni pro-democrazia dell’anno scorso. Il governo cinese impedisce ai 12 di vedere i propri familiari e di essere assistiti da avvocati scelti dalle famiglie.

Il caso ha suscitato molto clamore nell’ex colonia britannica, segnata da un periodo di forte instabilità che l’Hong Kong Public Opinion Program (Hkpop) ha fotografato in un sondaggio pubblicato ieri. Dall’indagine – condotta su un campione di oltre 1.000 persone – emerge che la popolarità di Carrie Lam, capo dell’esecutivo cittadino, è scesa a 30.6 punti su un massimo di 100. Rispetto all’ultima rilevazione (23-26 novembre), il calo è del 5%.

Tutti gli indicatori considerati rivelano uno scarso gradimento per la situazione attuale a Hong Kong. In tema di libertà, gli intervistati hanno attribuito 4,68 punti su 10; il punteggio è a 4,01 per lo Stato di diritto e 3,85 per il grado di democrazia.

Secondo diversi osservatori, i dati negativi sono dovuti alla stretta repressiva nei confronti del movimento democratico. È da notare però che la ricerca dell’Hkpop mette in luce un disagio che va oltre quello per il mancato rispetto delle libertà e dei diritti personali. Alla voce “stabilità”, il risultato ottenuto è 4,17; riguardo alla “prosperità” della città, esso è ancora più basso (4,11). Numeri – notano gli analisti – influenzati dall’insoddisfazione dei cittadini per la gestione della pandemia, che contraddicono quanto affermato da Lam: di recente la leader cittadina ha detto infatti che la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino ha migliorato la condizione economica della città.