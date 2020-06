di Shafique Khokhar

Karachi (AsiaNews) - Il Coronavirus si sta diffondendo ad alta velocità in Pakistan e ha raggiunto 157.824 casi ed è stato riferito che i 136 nuovi decessi di mercoledì hanno battuto il precedente record di morti in un solo giorno. In tutto il Pakistan i pazienti di Covid-19 ammontano a 157.824 con 58.239 casi nel Punjab, 59.983 a Sindh, 19.613 a Khyber-Pakhtunkhwa, 8.794 a Balochistan, 1.213 a Gilgit-Baltistan, 9.242 a Islamabad e 740 ad Azad Jammu e Kashmir.

Secondo gli esperti di sanità, questo è il risultato della revoca del lockdown esteso alla fine del mese scorso. Essi avevano già avvertito che il Paese ha un sistema sanitario debole che potrebbe saltare presto, se il conteggio continua a crescere al ritmo attuale. Asad Umar, ministro della Pianificazione e responsabile della strategia anti-coronavirus, ha anche avvertito che i casi potrebbero superare un milione entro la fine di luglio se persisterà l'attuale tendenza.

Il Pakistan è stato anche avvertito dall'Organizzazione mondiale della sanità che un lockdown rigoroso di due settimane in tutto il Paese potrebbe controllare la diffusione della pandemia, mentre il primo ministro Imran Khan ha affermato che un "blocco intelligente" è l'unica opzione possibile per lo Stato nucleare dell'Asia meridionale nelle attuali circostanze.

Ora, di recente, poiché la situazione rimane fluida, tutte le province del Pakistan hanno deciso di attuare un blocco intelligente nelle aree ad alto rischio insieme ad alcune disposizioni.

La Commission Karachi in un documento diffuso ieri ha reso noto che, in base alle raccomandazioni del Dipartimento della salute, del governo del Sindh e del vicecommissario della Karachi Division in merito ai focolai emergenti della diffusione di Covid-19, ordina che un lockdown completo sia da applicare nelle strade e nelle località a partire dalle 19:00 di oggi, 18 giugno, al 2 luglio.

Il commissario Karachi ha anche indicato le procedure operative standard (SOP) e ha affermato che chiunque entri o viva nell'area di blocco deve indossare una mascherina, che il movimento delle persone residenti nelle aree deve essere limitato. Solo i negozi di alimentari / minimarket e le farmacie sono autorizzati a rimanere aperti; le altre attività commerciali e industriali devono rimanere rigorosamente chiuse. Non sarà consentita alcuna consegna a domicilio / take away di alcun tipo da ristoranti e fast food.

Nelle SOP si dice anche che solo una persona della famiglia può essere autorizzata a uscire per acquistare cibo o medicine esibendo il CNIC originale alle forze dell'ordine. In questo periodo non sono consentiti raduni di famiglia o gite in moto e anche i trasporti pubblici - tra cui autobus, taxi, risciò automatici, Uber, Creem e Airlifts - è vietato circolare in queste zone.

Il commissario Karachi ha anche assicurato che il governo farà ogni sforzo per fornire alimenti alle persone bisognose che risiedono in queste aree attraverso organizzazioni di volontari e impiegando le proprie risorse. Ha anche assicurato che il governo farà ogni sforzo per fornire dispensari mobili e negozi mobili di servizi in queste aree.

Nel frattempo, il governo del Pakistan ha chiesto al dott. Umar Saif, CEO Surveyauto.com e Chief Digital Officer Jang / Geo Media Group, di creare un sistema tecnologico che possa organizzare le strategie per controllare la situazione.

In risposta a tale richiesta Surveyauto.com ha messo a punto un sistema che sta aiutando a individuare i focolai dell’epidemia, che sta dando un grande aiuto nel consentire di chiudere solo aree individuate invece che bloccare l'intero Paese.