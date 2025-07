ISRAELE – YEMEN

L’esercito israeliano ha bombardato i tre porti di Hodeidah, Ras-Isa e as-Salif e la centrale elettrica di Rais Khatib nelle aree controllate dagli Houthi, che hanno risposto lanciando una serie di missili verso il territorio israeliano. Non si hanno notizie di vittime. Gli attacchi israeliani, condotti ieri sera, sono stati i primi in Yemen in quasi un mese e sono avvenuti dopo che l’esercito ha affermato di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi nelle prime ore del giorno.

BRICS

I BRICS, al termine del vertice a Rio de Janeiro, in Brasile, hanno condannato l'aumento dei dazi e gli attacchi all'Iran, ma si sono astenuti dal nominare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La dichiarazione del gruppo, che ha anche criticato le azioni militari di Israele in Medio Oriente, ha inoltre risparmiato critiche alla Russia, che fa parte del blocco anche se non ha preso partice al summit, e ha menzionato solo una volta l'Ucraina devastata dalla guerra. All'incontro era assente anche il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente brasiliano, Luis Inacio Lula da Silva, ha inoltre criticato l'aumento della spesa per la NATO al 5% del PIL.

RUSSIA

È morto a Mosca all’età di 62 anni il vice-presidente della compagnia petrolifera russa Transneft, Andrej Badalov, il cui corpo è stato ritrovato a terra dal custode, dopo un volo dal 17° piano, anche se egli abitava al 10°, ed è stato considerato un suicidio. È l’ultimo di una lunga serie di “morti eccellenti” tra i top-manager delle grandi aziende negli ultimi anni.

TAIWAN

Questa mattina il tifone Danas ha colpito la costa occidentale di Taiwan, uccidendo due persone e ferendone più di 300. Oltre 580mila famiglie sono rimaste senza elettricità e scuole e uffici sono rimasti chiusi. Nei prossimi giorni il monsone dovrebbe raggiungere le aree della Cina occidentale e meridionale, che hanno già richiamato centinaia di imbarcazioni in porto ed evacuato migliaia di residenti.

GIAPPONE

Decine di persone hanno abbandonato le isole meridionali di Akuseki e Kubo a causa di 1.600 scosse di terremoto quasi ininterrotte registrate a partire dal 21 giugno. Non si sono per il momento verificati danni fisici di grave entità, ma i residenti hanno riferito di essere sottoposti a un grande stress e a carenza di sonno. Gli esperti ritengono che la causa possano essere le colate di magma di un vulcano sottomarino e colate di magma, ma hanno affermato non poter prevedere per quanto tempo dureranno le scosse.

VIETNAM

Il ministero della Salute del Vietnam ha ordinato a tutti gli ospedali di produrre solo prescrizioni elettroniche a partire da ottobre. Si tratta di una normativa contenuta in una circolare che regolamenta l’uso dei farmaci, ma è la terza volta che il governo vietnamita proroga la scadenza. L’obiettivo è collegare tutte le prescrizioni mediche pubbliche e private tramite identificatori univoci, consentendo alle farmacie di verificare e distribuire i farmaci in modo sicuro, hanno spiegato le autorità.

UZBEKISTAN – AFGHANISTAN

Il presidente dell’Uzbekistan, Šavkat Mirziyoyev, ha partecipato a Khankendi in Azerbaigian al summit dell’Organizzazione per la cooperazione economica eurasiatica, incontrando il vice-premier dell’Afghanistan, Abdul Ghani Baradar, con cui ha firmato accordi per aumentare il commercio tra Taškent e Kabul in vari settori, portando la bilancia fino a 2 miliardi di dollari.