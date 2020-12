di Nirmala Carvalho

Sajan K. George, presidente del Global Council of Indian Christians, condanna gli attacchi dei nazionalisti indù durante la cerimonia. Ex deputato del Bjp: La conversione di Dalit e tribali al cristianesimo sarà combattuta con le unghie e con i denti. Per George, i dati ufficiali mettono in luce le falsità sulle attività di conversione.