di P. Adriano Pelosin*

Un “evento storico” che ha suscitato in tutti “il senso della Chiesa, la sposa di Cristo”. Presenti gli 11 vescovi thai, il nunzio mons. Paul Tschang In-Nam, capi buddisti, centinaia di sacerdoti, e 10mila fedeli. L’amicizia per la missione.

Tharé (AsiaNews) - “Questo evento storico ha creato in tutti noi il senso della Chiesa, la sposa di Cristo in cammino verso la patria celeste, guidata dal Pastore Cristo, rappresentato in terra dal vescovo”: così p. Adriano Pelosin, descrive la cerimonia di ordinazione di mons. Anthony Wiradet Chaiseri, nuovo arcivescovo di Tharé-Nongseng, nell’estremo nord-est della Thailandia. La cerimonia si è svolta lo scorso 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria. Il nuovo vescovo, 57 anni, è nato proprio a Tharé e ha studiato in Thailandia, nelle Filippine e a Roma. Prima di essere vicario episcopale dell’arcidiocesi, è stato parroco, insegnante (anche in Laos), responsabile della formazione missionaria giovanile. Appartiene al movimento dei Focolari. Secondo l’Annuario Pontificio, l’arcidiocesi di Tharé-Nongseng ha 54.990 fedeli, distribuiti in 80 parrocchie.

Il 15 agosto scorso a Tharé (Nord Est della Thailandia), nella nuova cattedrale, è stato ordinato vescovo P. Anthony Wiradet Chaiseri. Egli succede a mons. Louis Chamnian Santisukniran.

Come si vede nel video, nel presbiterio c’erano tutti gli 11 vescovi della Thailandia, con a capo l’arcivescovo di Bangkok, il card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, che è anche presidente della Conferenza episcopale. A rappresentare il papa e la Chiesa universale c’era il nunzio, l’arcivescovo Paul Tschang In-Nam, un coreano e il suo segretario che è un colombiano.

Nei banchi in prima fila erano ospiti sei monaci buddisti, capi delle circoscrizioni della provincia di Sakornakon. Il Chao Khun, capo religioso buddista della provincia, ha donato una corona di gelsomini al nuovo vescovo, il quale a sua volta ha donato al monaco un’altra corona.

In seconda fila a destra, guardando il presbiterio, c’era il governatore della provincia, il quale pure ha donato e ricevuto la corona di gelsomini. Vi erano poi altre autorità civili e della polizia. Le due file di banchi della navata centrale erano occupate da circa 300 sacerdoti da tutte le diocesi e religiosi di tutte le congregazioni; innumerevoli le suore e i laici: in tutti circa 10mila persone, nonostante le restrizioni a causa del Covid-19. La cerimonia è stata perfetta e ben spiegata da un commentatore; grandi schermi portavano le immagini all’esterno della cattedrale e le mandavano in tutto il mondo attraverso Facebook e YouTube.

È stata proprio una grande gioia stare insieme come fratelli. La bellezza della cattedrale, lo splendore dei paramenti, la profondità del rituale della consacrazione del vescovo, l’unzione del sacro crisma, la consegna dell’anello, del pastorale, della mitra e del pallio, la melodia solenne dei canti… Tutto esprimeva la pace e tranquillità di un grande popolo che partecipava in modo gioioso e pio a questo evento storico, che ha creato in tutti noi il senso della chiesa, la sposa di Cristo in cammino verso la patria celeste guidata dal Pastore Cristo rappresentato in terra dal vescovo.

Un grande pranzo con danze tradizionali del Nordest è seguito alla celebrazione liturgica.

Tutti i vescovi e sacerdoti sono stati ospitati in alcuni alberghi della città fin dal giorno precedente. Per loro è stata imbandita anche una grande cene, mentre sullo schermo scivolavano immagini che presentavano il nuovo arcivescovo. Quasi tutte le spese sono state assorbite da alcune ricche famiglie cattoliche.

Da questa pagina vorrei inviare i miei migliori auguri di buon apostolato al nuovo arcivescovo di Tharé-Nongseng, Anthony Wiradet Chaiseri. Un grande grazie anche al predecessore, mons. Luis Chamniern Santisuknriran, che è un mio caro amico ed è stato per parecchi anni il rappresentante della Conferenza episcopale thailandese per la Thai Missionary Society, l’istituto missionario locale con cui collaboro da più di 30 anni.

*Superiore della Thai Missionary Society